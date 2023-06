“Gran Hermano”: Francisca recordó bizarro episodio que presenció en la noche que involucra a Jennifer y Jorge

Durante las transmisiones del “Gran Hermano”, Francisca sacó a colación un episodio que presenció en la noche que involucra a Jennifer, la “Pincoya sin glamour”, y Jorge. Esto lo contó mientras estaban sentados junto a Maite, Viviana, Estefania y Skarleth, quien estaba maquillando al Mister Mundo Chile.

Fran comenzó a cantar fuertemente la canción “The Lion Sleeps Tonight (Wimoweh)” de The Tokens como prefacio a su historia sobre un supuesto uso de magia de parte de Jennifer.

“Ayer me fui a acostar sola porque estaba raja, estaba la señora Moni durmiendo, estaba todo oscuro, y entro a la pieza, veo a Jorge acostado con la boca abierta, y la Jennifer estaba ‘Awimbawe, awimbawe’ con las plantas y la huea”, comenzó.

“Fue genial”

“Oh esa vieja loca hueón”, dijo Jorge entre risas. Fran prosiguió con su historia, “estuvo botando humo negro, una huea rara, y yo como ‘pico, no la voy a interrumpir’. Después de como diez segundos, (Jennifer empieza) ‘Padre nuestro, que estás en los cielos’”, contó.

“Sí me acuerdo”, señaló Jorge, “es que empezamos a hablar del diablo y todo, y me sicoseó po’ hueón. Entonces, me dijo ‘tenemos que rezar para protegerte’ y la huea. Yo no creo en Dios, pero igual me pegué su pateo’. Fue una hueá muy falsa”, agregó el Mister Mundo Chile, quien admitió también terminó rezando.

“Fue genial”, exclamó Fran, “estaban las dos cámaras apuntando, así que está todo grabado ¡Fue épico! Verlo en pelotas, literal con boxers en la cama, y la Jennifer aprovechando su momento (para rezar)”, siguió. “¡Qué vergüenza!”, señaló Jorge.