Hans rayó la cancha ante los comentarios de sus compañeros de “Gran Hermano”: “No quiero hacer un personaje, estoy siendo yo”

El nuevo chico reality regalón de Chile, Hans Valdés, se ha destacado por su sencillez y honestidad durante esta semana de encierro en “Gran Hermano”, lo que hizo que se ganara el cariño de gran parte de la audiencia del reality.

El momento en que fue nominado por sus compañeros debido a la poca interacción que han tenido con él, Twitter ardió, ya que estaba en riesgo de eliminación uno de los personajes más queridos de la casa.

Su personalidad introvertida ha generado debate en sus compañeros, quienes esperan que él se muestre más dentro del encierro, pero Hans se mantiene firme a que no va a pretender ser alguien que no es.

— Un follower mas (@soyunfollowmas) June 25, 2023

En una conversación con Ariel, Fran y Francisco, el payaso que lo salvó de la placa de nominación, le dijo que él pensaba que vería a un Hans con más personalidad para que se hiciera más notar.

“No quiero hacer un personaje, estoy siendo yo, no quiero como sacar otro personaje para ser, no sé, gracioso y todo pero no voy a ser yo, no voy a sentirme bien”, señaló Hans.

Por su parte, Ariel comparó lo que se está viviendo dentro del reality a una carrera, “todos los hueones van en una carrera, y esta es la personalidad, el show. A lo mejor la gente afuera va a decir ‘No po’, Hansito es así', pero la probabilidad es menos a que digan eso, a que se incorporó a la carrera”, argumentó.

Ariel señaló que prefirió salvar a Hans para que tuviera un giro rotundo y fuera más extrovertido, ya que confiaba que Fran y Benja se iban a destacar igual.

“Ya te dije cómo tienes que hacerlo...”

Posteriormente, Hans tuvo una conversación similar con Mónica y Trinidad, la última le dijo al joven qué se alegraba que no estaba en riesgo de eliminación hoy día. Por esto, la “abuela del encierro” le aconsejó que “tienes que trabajar duro esta semana, mi amor. Ya te dije cómo tienes que hacerlo”.

Ante esto, Hans entendió que estaba recibiendo el mismo mensaje, de que cambiara su personalidad para resaltar más entre sus compañeros. Nuevamente, el joven se negó a esto, “no, es aparentar algo que no soy. Que vaya fluyendo no más. Yo le decía a los chiquillos y me decían que me hiciera notar y no es la idea. Sería un personaje, no sería yo, no me siento cómodo”, señaló.

Trini lo apoyó y le aseguró que “Hans, no tienes que aparentar, ni hacer nada que no quieres hacer. A mí también me decían que llame más la atención, que hable más, pero no me nace. Si no me nace, por qué tendría que obligarme”.

“Aquí entramos cómo somos, no porque vamos a mostrar algo para afuera, para aparentar algo que no somos”, cerró. Mónica finalmente afirmó que lo estaba leseando, tal como se lo ha dicho a Rubén, ya que les tiene confianza.