“Hay gente que está pidiendo ayuda para salvar su vida”: Rodrigo Sepúlveda criticó el aprovechamiento político de algunos parlamentarios

Rodrigo Sepúlveda criticó el “aprovechamiento político” de algunos parlamentarios en el marco del sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país, asegurando que dejaron de lado lo realmente importante: los cientos de damnificados.

Durante la mañana de este domingo, el conductor de “Meganoticias Alerta” comentó: “Estaba mirando Twitter… Esto no lo transformen entre ustedes en una pelea política. No se saquen los ojos de derecha e izquierda, esto no tiene que ver con colores políticos”, comenzó.

“Yo sé que el mundo de Twitter es chico, pero para mí, es una herramienta de información, y por Dios que es útil. Pero entre ustedes se sacan los ojos, y eso no debe ser así”, sostuvo.

“Esta es una crisis, y tenemos que estar todos unidos para salir de esta situación, no para un aprovechamiento político de algo, ¿qué ganan?”, comentó el periodista sobre la catástrofe.

“Lo hacen con maldad”

Asimismo, ejemplificó este hecho exponiendo que: “Una señora me decía: ‘Estás aprovechándote de golpear al Gobierno porque dijiste que no estaba presente’”.

“Yo le dije al mismo ministro Jackson de frente, y él entendió mi punto con mucho respeto”, explicó Rodrigo.

En la misma línea, expuso que “si nosotros no somos capaces de entender que en estas crisis el Gobierno y el Estado tienen que estar presentes, entonces nos tenemos que salvar solos, y no es así”.

“En Twitter es muy fácil sentarse en un computador y escribir lo que uno quiera, y criticar y herir a otra persona, porque lo hacen con maldad, y eso no es bueno”, enfatizó.

Finalmente, recordó que “acá hay gente que está pidiendo ayuda para salvar su vida y hay gente que cree que esto es tratar de desbancar un gobierno y elevar a otro partido político, por favor, esta es una crisis”, cerró.