“Nosotros teníamos que habernos bajado”: Kurt Carrera recordó el fracaso de “Salomón y Tutu Tutu” en el Festival de Viña

El comediante Kurt Carrera se sentó junto a Nicolás Larraín en su programa de ViaX, “Not News”, en donde recorrió diversos pasajes de su carrera, y con esto su dupla con Pablo Zamora, con quien hizo “Salomón y Tutu Tutu”.

En este espacio, el comediante habló sobre el fracaso que vivió la dupla en el Festival de Viña de 2008, donde fueron pifiados por el Monstruo de la Quinta Vergara.

“Con esta frialdad que tengo hoy en día, ya estoy calmado. Lo que pasa es que nosotros teníamos que habernos bajado en ese año porque nos cambiaron de día sin avisarnos”, reveló.

“Nos enteramos viendo publicidad en la calle”

“Es como que nosotros íbamos un día miércoles y nos tiraron para un día viernes. Y eso nos enteramos viendo publicidad en la calle”, continuó Carrera, quien comentó junto a Larraín que fue lo mismo que le sucedió a Daniel Alcaíno con Yerko Puchento.

Él señaló que los corrieron el mismo día que Marco Antonio Solís, “en ese momento fuimos a reclamar arriba, antes estábamos con una banda anglo que era más nuestra onda”, agregó.

Kurt Carrera aseguró que está dentro de sus planes pisar nuevamente la Quinta Vergara. “Yo tengo una revancha, me encantaría volver a Viña. Pero no como Tutu Tutu, con mi stand up de Kurt Carrera (…) Es una espinita que me gustaría sacármela”, dijo.