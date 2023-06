“Si Bombona no está su mamá no respira y se muere”: Helhue Sukni le dedica tiernas palabras a su hija Samia por su cumpleaños

El sábado 24 de junio fue un día muy especial para Helhue Sukni, puesto que su hija menor está de cumpleaños. En este contexto, es donde la abogada decidió dedicarle unas tiernas palabras a través de sus redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, la profesional publicó un registro junto a su hija Samia Rabi por esta importante fecha.

“Hola amigos ¿Cómo están? La historia de hoy día tiene relación con el cumpleaños de mi bombona que va manejando”, señaló de entrada.

“Hace 24 años que nació por lo tanto hoy día cumple 24, es mi regalona, es el aire que respiro, hoy en la mañana le dije”, contó.

Finalmente, le dedicó unas adorables palabras mediante una metáfora, dando a entender que no puede vivir sin su retoña.

“Mi bombona, no es la luz de mis ojos porque si quedo ciega puedo caminar, hay ciegos que caminan, es el aire que respiro, porque si Bombona no está su mamá no respira y se muere”, aseguró sincera Helhue.