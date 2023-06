“Tengo mucho dolor todavía”: Paty Maldonado reveló las secuelas que le dejó su accidente automovilístico

Ya han pasado dos semanas desde que Paty Maldonado protagonizó un violento accidente de tránsito, el cual la dejó con lesiones que aún la tienen con varios dolores.

“Voy a ser muy transparente, los dolores de espalda y todo lo que es lumbago no se lo doy a nadie. Esto va bajando después, pero tengo mucho dolor todavía”, reveló a sus compañeros de Tal Cual, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela.

“El no poder ponerte tus medias, no poderte bañar sola, lo que me ayuda son los masajes”, comentó.

Asimismo, reveló que “a veces Jorge (su esposo) me quiere hacer masajes, pero no es el momento. Me daba antes el ataque de ciática, pero ahora es mucho más”.

“Cuando me venían los ataques, Jorge me sacaba la ropa, me ponía de guata y empezaba con los masajes y eso me provoca una cosa muy rara”, confesó la opinóloga.

Aunque también aprovechó de bromear con esto: “O sea, sí me puede tocar Jorge. Pero no quiero que me haga masajes, porque si bien tengo 72 años y estoy accidentada, siempre tengo el ángel malo adentro”, lanzó en doble sentido.

Finalmente, Paty detalló que debe visitar al médico en los próximos días, esto para chequear si el nervio ciático y el lumbago siguen inflamados.