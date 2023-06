Vale Roth entregó una actualización sobre el estado de salud de su pequeña hija: “Está mucho mejor”

La exgimnasta Vale Roth entregó una actualización sobre el estado de salud de su pequeña hija Antonia, quien nació el pasado 9 de junio, pero no ha podido salir de la clínica debido a una insuficiencia respiratoria, y tuvo que ser sometida a una cirugía.

“Se me nota en la cara que la Anto está mucho mejor, ¿cierto? Es un alivio, hueón. Con el día de hoy serían 16 días (en la clínica), han sido días terribles”, partió. “Los padres que han pasado por esto nos van a entender, porque Miguel también se lo ha llorado todo”, agregó.

“Pero las enfermeras de la Neo se han pasado, son súper simpáticas, y me tranquilizan bastante en la noche”, señaló. Vale comentó que pone la alarma para sacarse leche, a la misma hora que están alimentando a su hija en la clínica, de ese modo, mantiene el mismo horario al que se está acostumbrando. “Me mandaban fotitos y videos de la Anto, que está súper bien”, siguió relatando.

“Me estoy haciendo un poquito más fuerte”

“Por ahora, lleva sin el aire el viernes en la noche, todo el sábado y la madrugada de hoy domingo, y ha respondido muy bien (...) Ayer Miguel se puso a llorar, a mí ya no me quedan lágrimas, de verdad. Aparte, como estoy todo el rato con ella ahí, me estoy haciendo un poquito más fuerte yo creo, porque antes lloraba por cualquier cosa. Cuando la vi que le habían puesto el aire, ahí me fui a la chucha”, continuó Valentina

“Ayer hablamos con el doctor, todavía no tiene fecha la Anto para el alta y yo le dije ‘mejor no me ilusione, no me diga un día, porque si no cumplen ese día me voy a frustrar o enojar’. O sea, me va a dar mucha pena, más que enojarme”, añadió.

“Pero si sigue así, esperemos que pronto, ojalá. Cuando la podamos traer a la casa, yo no sé, voy a llorar la vida, pero de felicidad obvio”, cerró Vale Roth.