¿Volvería a ser alcaldesa?: Cathy Barriga se sinceró en su regreso televisivo en “Me Late Estelar”

Un esperado regreso se vio este sábado por la noche, el programa de farándula “Me Late” volvió tras ocho meses fuera del aire. Daniel Fuenzalida estuvo acompañado por sus fieles amigos, Luis Sandoval y Sergio Rojas.

Sin embargo, no sólo fue la vuelta del programa en la televisión, sino también el de Cathy Barriga, quien una vez fue una reconocida mujer del espectáculo, y terminó abandonando las pantallas para convertirse en la alcaldesa de Maipú en 2016.

A propósito de esto, el periodista Luis Sandoval hizo un recuento de la carrera televisiva de Barriga, y ella fue sentada en el sillón de la verdad. En esta línea, la exalcaldesa habló sobre su regreso a las pantallas, “creo que estoy sentada acá, porque en la vida siempre he tomado nuevos desafíos”, señaló.

“Han sido dos años desde que salí como alcaldesa en que he recibido un motor de energía de la gente. Quiero aprovechar de mandarles un abrazo. Estoy acá para hacer lo mismo que hacía quizás siempre, esto es como mis inicios”, agregó la “Robotina”.

Cathy Barriga señaló que su misión en “Me Late” es “entregar alegría, un poco de amor también en televisión. La verdad es que hay tiempos complicados, difíciles, y necesitamos esa desconexión”.

¿Volvería a ser alcaldesa?

Sin embargo, Daniel Fuenzalida le preguntó si ella volvería a postularse como alcaldesa de Maipú, a lo que Barriga respondió “yo quiero ser bien clara hoy día, ya que estamos sentados acá en un reencuentro. Los vecinos y vecinas me escriben mucho, todos los días”.

“Hay un lazo, hay cariño, fueron cinco años, una gestión larga por la crisis social y la pandemia que la extendió, (...) Yo me quedo con lo más lindo que viví en una etapa de mi vida maravillosa, que entregué amor, dedicación y mejorar la calidad de mucha gente, en conjunto con un equipo maravilloso”, continuó.

Cathy aseguró que se hablaba de ella como una política, categoría que no la representa, pero Sergio Rojas bromeó con eso, ya que todavía no le respondía sobre si volvería a ser alcaldesa. Ante esto, Barriga fue más clara y dijo que no.

“No, me quedo con lo mejor de la comuna más hermosa. Están las obras, están las grandes obras como el mercado, el centro de rehabilitación, el spa de adulto mayor, el cerro Primo de Rivera, y tantas obras que van a recordar siempre”, continuó.

Finalmente, le consultó si sería senadora, y Cathy Barriga le respondió: “hoy día estoy acá po’, ¿me estás sacando de acá? Yo quiero disfrutar. Yo creo que la gente también lo quiere pasar bien, en los dos últimos años de nuestro país ha habido un ambiente más complicado”.