Camila Nash reveló que tiene un trabajo de ensueño en México: Le pagan por carretear

La exchica reality, Camila Nash, reveló que está viviendo una vida de ensueño en México, y desde hace un mes ella está teniendo el trabajo que muchos desearían tener: le pagan por carretear, esto con el fin que su imagen atraiga a clientes a los locales nocturnos.

En una conversación con Las Últimas Noticias, la exparticipante de “Mundos Opuestos” señaló que “me pagan por carretear y pasarla bien. Para mí es eso, ir con toda la energía y tratar de pasarla bien. Así yo cumplo con el trabajo”.

Sobre cómo llegó a esta línea de trabajo, Camila comentó que comenzó a preguntar cómo podía iniciarse en este rubro, ya que había escuchado que le pagaban a chicas para ir a discotecas por un par de horas. “Y ahí me dieron el contacto de una chica, que es la que me está llamando y con quien me coordino para los trabajos”, mencionó.

“Una puede ganar como un millón y medio de pesos chilenos”

Camila Nash contó que ha sido una muy buena experiencia, y le recordaba mucho a su época en los eventos de discoteque cuando estaba en la tele en Chile, sólo que ahora no tiene que animar la fiesta, pero sí tiene que compartir flyers y publicidad en sus redes.

Acerca de su horario laboral, ella contó que “generalmente de 11 o 12 de la noche a 2 o 3 de la mañana. Lo bueno de este sistema es que uno elige cuántos días una quiere trabajar y cuántos no”. Nash señaló que a lo más ha ido cuatro veces a la semana, debido a que igual tenía que respetar sus descansos.

“Trabajando a full una puede ganar como un millón y medio de pesos chilenos. Trabajando cuatro veces a la semana, una se hace 1.200 dólares mensuales. Acá pagan por día, entonces tú eliges cuánto haces”, afirmó.

Sin embargo, Camila aseguró que esta pega no es para todas, ya que ha visto a chicas pasándola mal, especialmente quienes también tienen trabajo tradicionales. “Si no te gusta la fiesta y el ambiente, lo vas a pasar muy mal, se te puede hacer horrible de cansador. El horario también es complejo, puede ser muy pesado”, agregó.