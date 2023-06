La comida nuevamente genera conflictos en “Gran Hermano”: Jorge y Jennifer protagonizaron nueva discusión en el reality

La comida nuevamente está en el foco de las discusiones en “Gran Hermano”. La semana pasada tres de las cinco personas nominadas fueron votadas por sus compañeros debido a un conflicto alrededor de la alimentación y la mercadería.

Hoy, una nueva discusión se desató en la casa entre Jennifer Galvarini, la “Pincoya sin glamour”, y Jorge Aldoney, de acuerdo a lo recogido por “Soyunfollowmas”. Esto se dio después de que el “Mister Mundo Chile” estaba cocinando dobladitas con Rubén Gutiérrez, quienes estaban planeando hacer tres para cada integrante.

En ese instante, Jennifer metió la cuchara y dijo “que no se coman todo a destajo sí po’”, e inmediatamente Jorge le paró los carros y respondió en un tono liviano: “deja de meterte en el apetito del resto de la gente, si alguien tiene hambre, que se coma sus hueas”.

Él actuó como si le fuese a lanzar un trozo de masa, y “Pincoya” continuó reclamando “no estoy na’ muy de acuerdo con eso. Está bien que allá, pero también hay que ir con tranquilidad”.

“Son tres para cada uno, y el hueón que se quiere comer las tres, se las come, chao. Y si no están cocinando, no se metan en la cocina”, sentenció Jorge.