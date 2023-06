La viral pelea de una estudiante con su maestra en plena graduación

La graduación es un momento emocionante para los estudiantes que han trabajado duro para llegar hasta allí. Es una oportunidad para celebrar los logros y el esfuerzo invertido en avanzar hacia la siguiente etapa de sus vidas. Los familiares y seres queridos se unen para aplaudir y felicitar a los graduados, mientras las miradas transmiten orgullo y admiración.

Pero en una graduación en particular, algo inesperado capturó la atención de todos. Kadia Iman, una estudiante y creadora de contenido de Only Fans, protagonizó un hecho que se hizo viral, ya que durante la ceremonia, ella estalló en una pelea con su maestra, generando un revuelo entre los presentes y convirtiéndose en el centro de atención en las redes sociales.

Las imágenes que se difundieron ampliamente mostraban a Kadia arrebatando el micrófono de las manos de su maestra, quien intentaba resistirse. Tras un forcejeo, la estudiante logró tomar posesión del aparato. Con determinación en su voz, Kadia proclamó: “¡Quiero el micrófono! ¡Déjalo ir! No me permitieron tener mi momento. Soy Kadia Iman. Hoy es mi graduación. No estoy de acuerdo con cómo me arrebataste el micrófono de las manos. ¡Hoy el protagonismo será mío!”.

Después de decir sus palabras, Kadia arrojó nuevamente el micrófono al suelo, causando conmoción entre los presentes.

La escena dejó atónitos a todos los presentes y generó una tensión inesperada en el ambiente.

A pesar del altercado, la ceremonia continuó, aunque ahora impregnada de emociones encontradas y una atmósfera tensa. Los otros graduados recibieron sus diplomas y celebraron su logro, pero el episodio protagonizado por Kadia se convirtió en el tema principal de conversación.

Reacciones y justificación de Kadia

Posteriormente, Kadia publicó un video dando su versión. Explicó que arrebató el micóofono a la profesora porque esta bajaba el aparato a todos los estudiantes negros cuando se disponían a decir sus nombres. La acusó de racismo.

Las imágenes de la pelea se difundieron rápidamente en las redes sociales, generando una avalancha de reacciones y comentarios.

Algunos usuarios aplaudieron la valentía y determinación de Kadia para reclamar su momento. Otros la criticaron por interrumpir la ceremonia y mostrar una actitud irrespetuosa hacia su maestra, a quien defendieron de racismo.

A medida que el video se volvía viral, Kadia se convirtió en una figura conocida en las redes sociales. Su incidente en la graduación se convirtió en un tema de debate sobre los límites del protagonismo personal y el respeto hacia las autoridades académicas.