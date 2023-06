¡Las mujeres elegantes tienen uno! Carolina Herrera y el objeto que no puede faltar en casa

La famosa diseñadora venezolana, Carolina Herrera, ofrece algunos de los mejores consejos y frases más empoderadoras para que las mujeres mantengan la elegancia al paso de los años, eso sí, hay que destacar, que todo esto puede lograrse con muy poco presupuesto.

No se trata de las marcas que utilizamos, sino la forma en la que usamos la ropa, esto lo ha dejado en claro en repetidas ocasiones Carolina Herrera, quien a sus 84 años, se ha colocado como una de las mujeres más elegantes dentro de la industria de la moda y sus diseños, que exaltan la belleza femenina, están entre los favoritos de estrellas latinas e internacionales.

Carolina Herrera, reglas Unsplash: Vladimir Fedotov (Unsplash: Vladimir Fedotov)

Aunque se puede o no estar de acuerdo con los consejos que ha compartido, Carolina Herrera tiene algunas claves para hacer lucir elegante a cualquier mujer, esto a través de pequeños cambios en el guardarropa, que según la diseñadora, deben hacerse conforme pasan los años.

Dejando atrás el uso de tenis en mujeres de 30 y olvidar los bikinis a los 40, la venezolana causa ruido con sus tips, pero, a pesar de ello, distintas famosas han mostrado que pueden ser tan acertados como equivocados, lo importante es la perspectiva de cada una.

El objeto que no debe faltar en nuestra casa, según Carolina Herrera

Carolina Herrera no siempre se basa en ropa como muchos creerían, y es que como bien sabemos, prendas clásicas, camisas blancas o tacones de punta, es un obligado en el guardarropa de las mujeres maduras para la diseñadora, además claro, del uso de maquillaje que resalte de forma natural las facciones y labiales, rojos, rosas y nude.

Carolina Herrera Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Pero no solo se trata de ropa, al menos no para la diseñadora, pues hay objetos en la decoración de nuestro hogar que complementan este cometido para Carolina Herrera, es por eso que hace un llamado a las mujeres que desean verse elegantes de tener este objeto en la decoración de su hogar que fungirá como un aliado de tus looks.

¿Por qué un espejo de cuerpo completo es importante tenerlo en casa?

Carolina Herrera menciona que tener un espejo de cuerpo completo en casa ayudará a que las mujeres tengan una mejor perspectiva de lo que están utilizando y es que fue el Daily Mail, quien refrendó que este es uno de los grandes secretos de la diseñadora mejor guardados para conservar su estilo bien cuidado.

“Lo mejor que una mujer puede comprarse es un espejo de cuerpo entero. Es muy importante porque puedes ver lo que falta o lo que debes agregar a tu look”. Explica Carolina Herrera.

Comenta que este objeto, ayudará a darnos una ‘vista previa’ de lo que utilizaremos en la calle, si los colores son los adecuados, los accesorios están bien, así como la combinación de piezas, que además, es una forma de escenificar lo que usamos. Saber que usamos bien es la clave secreta para la elegancia.

Además, ayuda a siempre tener presente que no debes caer en el uso excesivo de accesorios, pues, recordemos que para ella ‘menos es más’ y ha mencionado que “Se cuelgan 400 cosas encima como un árbol de Navidad y no se ven bien”.