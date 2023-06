“Deberías estar orgullosa de tu edad”: señalan a Thalía de exceso de filtros

La reconocida actriz y cantante Thalía es blanco de críticas por una foto reciente en sus redes sociales. La artista publicó en su cuenta de Instagram una foto de ella vestida al estilo de la década de los 80, pero recibió un montón de señalamientos de usuarios que la acusaron de usar demasiado filtros, instándole a aceptar su edad y a mostrarse tal como es.

“Crecer en la época de los ochentas fue una aventura de color, de sonidos, de Fashion inolvidable. Usábamos hombreras, doble calcetín, tenis o botines altos, camisetas o camisas anudadas al frente,doble cuello, chamarras grandes de mezclilla, muchos pines, coletas altas con dos o tres scrunchies, mucho maquillaje, mucho spray de cabello o gel, aretes de corazones o estrellas, pero sobre todo ¡Escuchábamos mucha música y hacíamos mixtapes! Este disco me ha remontado a los mejores recuerdos de mi adolescencia. Así que hoy decidí vestirme muy ochentera nomás porque sí Que vivan los 80′s”, fue el mensaje escrito de Thalía, con tres fotos actuales, vestida al estilo ochentoso.

Críticas

Sin embargo, a la mexicana, de 51 años y con dos hijos, le llovieron las críticas de personas que la señalaron de abusar de los filtros. Muchos le aconsejaron que sí, que los filtros son para usarse, pero que no hay que abusar de ellos, al punto de que muestren a alguien que no somos.

Tras 48 horas de su publicación, esta ya tiene casi 98 mil likes y poco más de 1.400 comentarios. Muchos la invitaron a madurar.

“Thalia y sus 100 filtros. Salud”, “todos criticando a Thalia”, “mi amor, esos filtros no, tus hermosos ojos se ven diferente”, “alguien robó esta cuenta? Porque está no es Thalía”, “de verdad los filtros son para utilizarse,pero por favor no pierdas tu identidad,.Tu ya eres muy guapa”, “mucho filtro”, “no sólo quiere vestir como joven que no tendría nada de malo pero ¿Vestir como niña?”, “no madura ni pone los pies sobre la tierra. Esta es otra etapa de tu vida vívela con madurez”, “un filtro más y purificas el agua mi amor”, “deberías de estar orgullosa de tu edad y tu físico pero tato filtro en vez de ayudarte !!! Te friegas tu sola!!”, “ella es muy bonita , pero los filtros no la favorecen”, “aunque te vistas como niña, todos se dan cuenta de tu verdadera edad, ya madura”, fueron algunos de los comentarios.

Muchos dijeron que no se parece a ella.

“Así es, una época hermosa!! Dónde la gente se preocupaba por ser Feliz y sin estar preocupados por las operaciones y los filtros para verse más joven. Tiempos Hermosos dónde no existían Banderas ni Ideas retorcidas. Éramos más felices y ni cuenta nos dábamos. Ahora hay que operarse, vestirse de jovenzuela y apoyar banderas para encajar”, le escribió una usuaria.