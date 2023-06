Desestiman versiones de estado crítico de salud de músico argentino Charly García

Personas cercanas al ícono viviente del rock argentino Charly García alzaron la voz para desmentir un eventual estado crítico de salud del autor de “Clics Modernos”. Se encontraría en buen estado culminando la grabación de un disco.

La procupación se extendió este martes cuando el periodista Esteban Trebucq, en su programa “La Cruel Verdad”, aseguró que “hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto, como la inmensa mayoría”. “Los que lo han visto en los últimos días cuentan que Charly casi no habla ni camina”, reveló el comunicador, dando cuenta de que su estado sería parecido a los últimos días de Diego Armando Maradona.

Frente a las voces de alarma, desde el diario trasandino Perfil se pusieron en contacto con personas que comparten el “día a día” con Charly, quienes desmintieron las aseveraciones. El cantante se encuentra en silla de ruedas, pero la ocupa desde hace años.

“No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal”, aseguraron las fuentes de dicho periódico.

“Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”, precisaron.

El fundador de Sui Generis y Serú Girán tuvo un accidente en el hogar en 2020, lo que causó un traumatismo de cadera. El hecho lo obligó a suspender importantes shows agendados, como su presencia en el Festival Cosquín Rock de ese verano.