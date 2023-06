“Estoy vieja para excusas tan baratas... Yo soy una perra mayor”: Fran García-Huidobro le paró los carros al representante de Benjamín Lagos

Benjamín Lagos se convirtió en el primer eliminado de “Gran Hermano”, por lo que fue invitado al programa para compartir con los panelistas y dar sus primeras impresiones tras abandonar la casona en Buenos Aires. Sin embargo, en el estudio, se generó un tenso encuentro entre su mánager y Francisca García-Huidobro.

Todo comenzó cuando la panelista de Chilevisión le preguntó a los familiares del exparticipante sobre su ausencia en la Gala de Eliminación: “¿Ustedes por qué no vinieron anoche? ¿Dónde estaban anoche? nadie”, dijo la opinóloga.

“No estamos tan acostumbrados a la exposición. Vinimos el primer día y lo apoyamos 100%. No nos mostraron. Nosotros nos interesa que Benja sepa que lo apoyamos, no la gente, no nos importa”, respondió una de sus cercanas.

“Por eso lo echaron, porque no les interesa le gente”, contraatacó la Fran.

“Nosotros no somos de Santiago. Hay una crisis climática. Nosotros somos de Requínoa, el Cachapoal está cortado, no es tan fácil llegar y venir. Pensamos también que Benja no se iba a ir. Lo dimos todo juntos en familia”, explicó la familiar de Benjamín Lagos.

“Te lo voy a hacer corta”

La discusión no quedó ahí. El tenso encuentro continuó con el representante del influencer, Danilo Rodríguez, quien también se encontraba en el estudio y aprovechó de criticar la forma en que Francisca García-Huidobro se refería a los jugadores de “Gran Hermano”.

“Nosotros vinimos cuando importaba y no nos mostraron”, aseguró el hombre de entrada.

“Estoy vieja para excusas tan baratas... Yo soy una perra mayor. Para mí la televisión no es una basura, es mi trabajo”, le paró los carros de entrada.

“Espantante a la familia y no quiso venir, mandaste a otra mamá al psicólogo. Son personas de 22 años y los papás sufren mucho cuando ella habla de esa forma (...) Dedícate hablar con más cariño de los participantes”, dijo el mánager.

Finalmente, cerró la discusión afirmando que: “Los participantes que entran a un reality hay una razón por la que son mayores de 18 años. Diana. Te lo voy a hacer corta. Me quedan 4 meses de trabajo aquí porque no estoy en la placa de eliminación de ningún capítulo, y no voy a estar discutiendo con los familiares de los eliminados cada vez que vengan”, sentenció.