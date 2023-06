Felipe Avello hizo reír a Ben Brereton con inglés estilo Luis Jara en improvisada entrevista

Felipe Avello protagonizó un divertido y comentado video con el futbolista Ben Brereton desde el aeropuerto Pudahuel, justo cuando el seleccionado nacional regresaba desde San Pedro de Atacama, lugar turístico del norte del país que visitó como parte de su docureality “El Breretour”.

“Atención. Cuando iba a Calama, en el aeropuerto me encontré con el gran futbolista Ben Brereton y acompañado del tremendo periodista y comediante Manuel de Tezanos”, comentó Felipe Avello en su canal de Youtube.

Pero, lo que más llamó la atención fue su nivel de inglés estilo Luis Jara, el cual sacó adelante a puro empuje.

“Nice to meet you (encantado de conocerte)”, le dice Avello al jugador. “Did you enjoy your vacations? (¿Disfrutaste de tus vacaciones?)”, pregunta el humorista a duras penas, comentando además que Brereton estaba “close” (encerrado) en Juan Pinto Durán y ahora pudo salir a ver la luz.

Docureality “El Breretour”

El delantero del Villarreal grabará hasta comienzos de agosto y el proyecto incluye cuatro ciudades del país: Santiago, Pucón, San Pedro de Atacama y Valparaíso, lugar donde jugó un partido en el cerro cordillera.

La iniciativa surgió en mayo del 2022, cuando Ben Brereton grabó un comercial con la agencia Wolf, Adidas TERREX y Blackstar, ocasión donde manifestó su inquietud de conocer el país de origen de su madre.

“Quedamos con las ganas de hacer realidad este proyecto, pero era muy difícil coordinar los tiempos de Ben. Hasta que, hace unos cinco meses, vimos una ventana en julio, por sus vacaciones y su posible cambio de club”, afirmó.

La serie documental, además contará con las participaciones de su madre Andrea Díaz y el periodista deportivo Manuel de Tezanos.

La primera exhibición será a través de HBO Max y se baraja que a futuro se muestre en los canales de Warner Bros. Discovery.