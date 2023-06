Fran Undurraga en búsqueda de un país para vivir: “En Chile lo veo difícil por la mentalidad que tenemos de tanto prejuicio”

La modelo nacional Francisca Undurraga (36) no lo ha pasado nada de bien durante este último tiempo, tras la muerte de su papá en febrero y una operación compleja a la que debió someterse, debido a un procedimiento estético mal hecho en la nariz.

En conversación con LUN, relató su proceso de rearme tras todo el proceso personal que ha vivido. Ya que volvió a animar un desfile, esta vez en Iquique.

“Me mentalicé de ir como una guerrera. Hay que seguir trabajando y mi papá estaría orgulloso de que me estoy reponiendo. Estoy en un proceso de rearmarme. Tengo ganas de irme a vivir a otro país y eso es algo que vengo pensando desde el año pasado. Nunca me he sentido enraizada en ningún lado y a mis treinta y tantos años necesito decir este es mi lugar”, precisó al medio.

Fran Undurraga Captura Instagram

Respecto a su sentimiento de pertenecer a Chile, asegura que “no es que no lo sienta, creo que tiene que ver con mi trabajo en plataformas digitales con fotos sexys, eso te coarta un poco con el resto de la gente y te inhabilita a hacer otras cosas, si te van a juzgar constantemente por estar en esas plataformas, que es algo que ya está super normalizado en otras partes del mundo”.

“Me encanta México, tengo muchos amigos allá, también estoy pensando en Costa Rica y Estados Unidos (...) en Chile lo veo difícil por la mentalidad que tenemos de tanto prejuicio, lo que se puede y no se puede decir, te restringe de hacer muchas cosas por el miedo a lo que digan los demás, por ejemplo, cuando he intentado tener relaciones de pareja, sí es un tema que yo tenga una plataforma de fotos sensuales”, sentencia.