“No sé qué les sorprende”: Joaquín Rodríguez apoyó a su mamá tras tenso encontrón con mánager de Benja Lagos

Fran García-Huidobro dio que hablar este domingo luego de tener un duro encontrón con el amigo y manager de Benjamín Lagos, el primer eliminado de Gran hermano Chile (CHV).

Delante de todos, la opinóloga le recriminó a Danilo Rodríguez (mánager de Benjamín) por no haber asistido al estudio el día que su pupilo quedó fuera del reality, y le lanzó algunas otras críticas a su labor.

Cuando terminó el capítulo, la abimadora se refirió a lo ocurrido: “No me pico, hago lo que me nace del corazón, de la guata, en el caso de hoy y después me vengo a mi casa súper tranquila”, aseguró.

La defensa de Joaquín

Joaquín Rodríguez, hijo de Fran García y Julio César Rodríguez, se refirió a este tema vía Instagram compartiendo el video que de lo sucedido. “Y dando cátedra como siempre, no sé qué les sorprende”, declaró el retoño de la animadora.

Como era de esperar, su comentario tuvo algunas réplicas a favor y en contra en las redes sociales.

“Tu madre es una genia total en un país donde les gusta abusar de las personas de manera descarnada”; “Amo a tu mamá, Joaquin, dale un besito de mi parte”, y “A mí me encanta, frontal y auténtica”, fueron algunos de los comentarios de apoyo a Fran García-Huidobro, según consigna La Cuarta.

Por otro lado, también hubo personas que le mandaron mensajes de reproche por lo que dijo su mamá. ¿No te da pena que tu mamá trate a la gente como la mierda?”, “Se paso la señora insultando chicos de 20 años” y “No creo que te gustaría a ti recibir ese trato”.