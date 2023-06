Participante de “Gran Hermano” aseguró haber pololeado con Jorge Valdivia...cuando estaba separado

El reality de Chilevisión “Gran Hermano”, está dando para hablar todos los días. Y ahora se suma la revelación que hizo la participante Constanza Capelli.

Todo comenzó en uno de los dormitorios, cuando comenzaron a hablar de los futbolistas chilenos. En ese marco, Capelli mencionó que Jorge Valdivia era muy simpático, “cero creído”.

Momentos después, Jennifer Galvarini “La Pincoya”, le preguntó en la cocina a Cony “¿con quién has pololeado tú? Yo quería saber con cuál de esos espléndidos has estado. Igual yo no sé nada de fútbol. ¿Estaba casado?”.

“Estaba separado, pero me da lata que sea un tema, aunque no debería serlo. La gente tergiversa todo, pero quizás a nadie le importa”, le contestó Capelli, algo arrepentida por haberlo contado.

“Solo conversaste que pololeaste con tal persona, cuál es el problema. No estás diciendo nada malo”, le contestó su compañera, tranquilizándola.