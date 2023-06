Protagonista del documental ‘Tiger King’ es condenado por delitos relacionados a la compra y venta de animales en pelígro de extinción

Bhagavan “Doc” Antle fue acusado a cuatro delitos graves relacionados con la compra y venta de animales en peligro de extinción, enfrentando una condena de hasta 20 años de prisión.

Doc Antle es el operador del Myrtle Beach Safari, teniendo una larga trayectoria como entrenador de animales para películas como Ace Ventura y Dr. Doolittle, además de aparecer como invitado en varios programas de televisión, entre ellos el popular documental, Tiger King.

Según un reporte de Deadline, Antle fue acusado de comprar ilegalmente cachorros de león en peligro de extinción para exhibirlos y obtener ganancias en su zoológico de Carolina del Sur.

La fiscal Michelle Welch dijo que el zoológico de mascotas Myrtle Beach Safari de Antle motivó al entrenador a mantener un suministro constante de cachorros de león inmaduros. Los compró en Wilson’s Wild Animal Park cerca de Winchester, llamando al acuerdo un “oleoducto de cachorros” desde Virginia hasta Carolina del Sur.

La sentencia del famoso entrenador de animales será el 14 de septiembre de este año, mientras permanece en libertad bajo fianza.

“Las leyes de crueldad animal de Virginia no son tomadas a la ligera por mi oficina. Estoy orgulloso de mi Unidad de Derecho Animal por su incansable trabajo y estoy encantado de que el jurado no solo estuvo de acuerdo con nosotros, sino que envió un mensaje de que Virginia no tolera el tráfico de animales silvestres “, dijo el Fiscal General Miyares.

“Doc” Antle y sus enfrentamientos con la justicia

Esta no sería la primera batalla legal del particular personaje estadounidense. En octubre de 2020, Antle fue acusado de dos delitos graves relacionados con el tráfico de vida silvestre y 13 delitos menores adicionales después de una investigación realizada por el Fiscal General de Virginia.

Antle también ha enfrentado acusaciones públicas de relaciones inapropiadas con menores en el zoológico privado del condado de Buckingham, Virginia, y de operar un culto en la ubicación de Myrtle Beach Safari.

También fue arrestado, en el pasado, por el FBI por cargos relacionados con el lavado de dinero.