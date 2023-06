“Se le nota lo colonizador”: los gestos racistas de Piqué en México

Luego de la boda del hermano de Piqué han surgido una gran cantidad de comentarios sobre este enlace en la que el español asistió con Clara Chía, pero más allá de eso también se conoció de su visita “flash” a México.

Y aunque en varias oportunidades el exfutbolista ha renegado de la raza latina, le tocó, por unos días “tragarse” sus palabras o pensar sobre ellos, pues a pesar de que se trató de un “paseo” de trabajo le tocó respirar el mismo aire de las personas de las que ha despotricado.

“Dizque odiaba a los latinos y ahora los visita”: el desprecio que le hizo Piqué a los mexicanos Foto: Captura de Twitter: @LovelyYou42

Pero, cómo él no puede evitar ser “grosero” dejó claro que no estaba a gusto en este lugar y por eso surgieron fuertes declaraciones en redes sociales sobre cómo trató a quienes debieron atenderlo en su visita.

Antes de la boda del hermano de Piqué, el español visitó México

“Tengo una comadrita amiga íntima mía, que trabaja en el hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México que me dijo que está hospedado el mismísimo Gerard Piqué el ex Shakira, PERO, que es un ser insoportable”.

Esas fueron las primeras palabras que ofreció un usuario a través de su cuenta Twitter en la que asegura que su amiga le expresó lo incómodo que resultó el atender a Piqué durante su corta estadía en tierras mexicanas.

Aquí un video de cómo ve la comida como con asco en el restaurante Salazar hoy. 😉 pic.twitter.com/a7BKB53oIB — Idek (@LovelyYou42) June 22, 2023

“...CLARAMENTE, se ve a kilómetros de distancia que se cree parido por los dioses, todo el tiempo mirando de arriba a abajo a todo el personal de hotel, no habló una palabra en español, puro catalán, bueno con decirles que a mi amiga hasta se le fueron las ganas de pedirle una foto, cuando lo llevo a la suite”, culminó el usuario en redes.

Y a esto se le sumaron cientos de comentarios en contra, tanto que hasta se filtró un video en el que se nota cómo el ex de Shakira mira con desprecio hasta la comida que se le sirvió en el desayuno.

Gerard Piqué ‘aconseja’ a compañero de la Kings League Metro Ecuador

“Es un racista”, “El no sabe que México apoya y quiere mucho a Shakira, y son bastante decididos jajajjajaa yo no me atreviera a tanto”, expresaron en las redes.