Taylor Swift le pide a sus fanáticos “amabilidad y gentileza” antes del estreno de su nuevo álbum de estudio

Taylor Swift hizo una petición a la audiencia que asistió a su Eras Tour. Ella dijo que, aunque aprecia las “hermosas interacciones”, tiene una solicitud antes de estrenar Speak Now (Taylor’s Version), su tercer álbum de estudio.

La petición de Taylor a sus fanáticos

“Esperaba preguntarles que a medida que nos acercamos al lanzamiento de este álbum, me encantaría que esa amabilidad y gentileza se extendieran a nuestras actividades en Internet”, dijo Swift en su concierto en el US Bank Stadium de Minneapolis.

“Tengo 33 años, no me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19, excepto las canciones que escribí”, continuó la intérprete, y agregó que sus fanáticos no deberían “sentir la necesidad de defenderme en Internet contra alguien”.

Canción dedicada a John Mayer

Las palabras de Swift las ofreció antes de cantar “Dear John”, una canción escrita en 2010 y que hace referencia a su exnovio John Mayer. Sin embargo, no es la única canción que ha sido escrita por Swift basándose en una vivencia amorosa.

“Estoy sacando este álbum porque quiero ser dueña de mi música y creo que cualquier artista que tenga el deseo de ser dueño de su música debería poder hacerlo”, dijo ante miles en el US Bank Stadium.

Nuevas versiones de las canciones de Taylor Swift

Asimismo, Swift ha estado viajando y cantando en su tour mientras graba nuevas versiones de sus primeros seis álbumes, a los que llama “Versión de Taylor”, esto sucede después de que su antiguo sello musical, Big Machine, “vendiera las grabaciones maestras de su catálogo en 2019″, explica CNN.

Hasta ahora, Taylor Swift lanzó “Fearless (Taylor’s Version)” en 2021 y “Red (Taylor’s Version)”, y en mayo anunció que “Speak Now (Taylor’s Version)” se lanzará el 7 de julio.