¿HBO adelanta el final de The Idol?: La controversial serie finaliza en su quinto episodio

Para alegría de muchos, la serie ‘The Idol’ finalizará este 2 de julio, luego de 4 episodios transmitidos en HBO.

De manera sorpresiva, el canal emitió el tráiler del ‘último episodio’ donde se mostrará el desenlace de la historia protagonizada por el cantante, The Weeknd, y la actriz Lily-Rose Depp.

Informes apuntan a que “el cuarto episodio de la serie tuvo 133.000 espectadores, muy por debajo de los 3,6 millones que amasó el primero, que bajaron hasta 800.000 en el segundo”, lo que motivaría a los productores a cerrar definitivamente esta historia que ha provocado solamente controversias por sus duras escenas de desnudos.

¿Se cancela la serie antes de lo previsto?

Según Screenrant no. Al parecer, la temporada 1 de The Idol terminará después de su episodio 5 por solicitud del propio Sam Levinson, quien terminó dirigiendo la serie tras los problemas iniciales de producción.

“HBO inicialmente le dio a The Idol un pedido de seis episodios, que es un recuento de episodios bastante común para la televisión de prestigio moderna. Sin embargo, cuando la serie de HBO se estrenó en Cannes, The Idol solo tenía cinco episodios. Además de eso, The Idol ha sido descrita como una película de cinco horas por The Weekend y otros creativos que participaron en el proyecto”, señala el medio estadounidense.

Una serie con muchos problemas

La serie tuvo un arranque polémico de por sí, con las acusaciones de que representa una actitud misógina y explotadora hacia las mujeres.

Una de las personas más señalada es precisamente Abel Tesfaye, mejor conocido por su carrera artística como ‘The Weeknd’, quien desempeñó funciones de protagonista, productor ejecutivo y cocreador de la historia junto a Sam Levinson.

A través de una entrevista con Variety, el reconocido cantante aseguró que espera que con el tiempo la serie sea ‘comprendida’.

“Brian De Palma es una gran inspiración para todo esto, y por supuesto [Paul] Verhoeven. Pero mira, estamos jugando con géneros con este espectáculo, estamos haciendo exactamente lo que queríamos hacer. Y nada de esto es una sorpresa. Estoy emocionado de que todos vean el resto del espectáculo”, dijo.