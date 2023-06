Karol G posa con look al estilo Sailor Moon en París pero la llaman “ridícula”: “quiere copiar a Rosalía”

Karol G está viviendo su mejor momento, pues está triunfando en la música y hasta en la moda y se ha convertido en todo un referente de moda con sus looks.

La famosa ha sorprendido ahora con el cabello rosado, y en la raíz ahora lo lleva rubio, luciendo como toda una Barbie.

Además, luce su cuerpazo en looks elegantes y sexys y actualmente se encuentra en París, tras asistir al desfile de moda de la marca Jacquemus.

Sin embargo, la colombiana ha recibido algunas críticas por el look que presumió en su estadía en París y la llaman “ridícula”.

Karol G y su look al estilo Sailor Moon en París por el que la critican

A través de su Instagram, Karol G publicó diferentes fotos presumiendo su look al estilo Sailor Moon en París, pero a muchos de sus seguidores no les agradó.

La cantante colombiana lució una minifalda plisada con una camisa celeste que llevó anudada en la cintura, dejando ver su abdomen.

Este atuendo lo complementó con zapatos y medias largas blancas, y su cabello lo llevó semi recogido con un lazo blanco, y con ondas y agregó una mini bolsa rosa, que le dio un toque chic.

“Hazme un peinado lindo para ir a dar una vuelta por Paris 🎀🥐🤍✨”, escribió la cantante, presumiendo con orgullo su look, pero recibió algunas críticas.

“Que ridícula se ve con ese look, bien inmadura”, “Le quiere copiar el estilo a la Rosalía 😂”, “ese pelo ya no le queda bien, se le va a caer todo”, “que pésimo gusto, ese ni es su estilo no entiendo”, “no le queda ese look ni en París”, “está muy vieja para la gracia, este look es para jóvenes”, y “hasta tiene las patas chuecas”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Karol G está en su Rosé era🎀 pic.twitter.com/FbjoE0xPlp — jai (@jairaamich) June 27, 2023

Aunque recibe muchas críticas, Karol G constantemente se muestra feliz y realizada en sus redes, y está viviendo esta etapa de música y amor al máximo.