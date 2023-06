“Karol G eres tú?”: seguidores le dejan lluvia de comentarios a Katherine Orellana por su cambio de look

Katherine Orellana regresó con todo a la escena musical. Se ha ido haciendo incluso radicales cambios de look para sus videoclip y es esto precisamente lo que ha llamado la atención de sus seguidores.

En uno de sus últimos post donde sale bailando con todo un outfit de brillos y bastante sexy, le dejaron comentarios, y algunos no muy buena onda, advirtiéndole que se parece mucho a Karol G.

“Karol LG eres tú ?”; “No es por ser pesada...Pero será que se quiere parecer a la Kg ??”; “Cuando vi el video de lejos dije la karol g?? Wtf”; “Da lo mismo. Si se parece o no. A karol G, lo importante. Acá. Es que se ve feliz qué está poniendo todo de su parte para salir adelante eso es lo importante acá... Muchas bendiciones Catherine te ves hermosa y sigue a si que las guerreras siempre tienes que luchar las batallas más duras abrazos”; “Cambiate el? Pelo porque tu eres tu no karol g, eres bella siendo tu la de siempre no una copia de otra, muchas bendiciones katy”, le escribieron algunos.