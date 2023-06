Mauricio Israel entregó inesperado dato tras el regreso de Luz Valdivieso con Claudio Castellón: “Vi a Marcial en la casa...”

Mauricio Israel sorprendió a sus colegas de panel del programa “Sígueme y te sigo”, de TV+, al poner en duda la eventual reconciliación entre Luz Valdivieso y su colega Claudio Castellón, luego de revelar haber visto este pasado fin de semana al exmarido de la actriz en su casa.

El también comentarista deportivo aseguró este martes que a pesar de las fotografías tomadas a Valdivieso y Castellón en el sur del país, al él le pareció muy extraño ver a Marcial Tagle en el hogar de su exesposa. No por haberlo visto de paso en el lugar, sino porque lo divisó “en pijama” y “recibiendo el correo” de Valdivieso a la salida de la casa.

Las dudas de Mauricio Israel

“Esto que viene ahora no lo entiendo, no lo voy a entender. Primero dilo, y después voy a explicar porqué no lo puedo entender”, inició Israel, segundos antes que Titi García-Huidobro introdujera el tema de la supuesta reconciliación sentimental entre la actriz y Castellón en el viaje que ambos realizaron al sur.

“No sé -si efectivamente se haya separado de Marcial Tagle-, yo te voy a explicar porqué tengo mis dudas”, prosiguió el comunicador, quien dio cuenta de la revelación gracias a que su actual pareja (Paola) “vive a tres cuadras de la casa de Luz Valdivieso”.

“A lo mejor es una coincidencia, porque recuerden que yo les conté de que la Pao vive a tres cuadras de la casa de Luz Valdivieso. Vive a tres cuadras de ahí, y yo el otro día, hace tres días, este fin de semana, vi a Marcial (Tagle) en la casa, recibiendo correo, y en pijama. Por eso me llama la atención”, reveló Israel, cuyo testimonio fue ampliamente rechazado por sus colegas de panel, quienes le aseguraron que la estadía de Tagle en la casa de su ex sería algo normal considerando que la pareja tuvo tres hijos durante su matrimonio.