“Me fui a la chu...”: Monserrat Álvarez dejó la escoba con jocoso exabrupto en ‘Contigo en la mañana’

Un momento de aquellos fue potagonizado la conductora Monserrat Álvarez esta mañana en Contigo en la Mañana. De hecho, la periodista hizo reír con ganas a sus colegas Julio César Rodríguez y a Roberto Cox.

El tema es que la animadora llegó enferma este miércoles al programa, por lo que estaba tomando té con miel y jengibre para la garganta.

Mientras esto ocurría en el estudio, el reportero Luis Ugalde estaba haciendo un despacho desde La Vega. Fue ahí que la periodista le comentó que estaba “pal’ gato” y empezaron a dar tips para combatir los resfríos.

“Estoy con miel y jengibre, me preparó hasta jengibre natural. En la mañana tenía voz y ahora ya no”, comentó la conductora del programa.

Por culpa de Chayanne

Durante parte del programa se dedicaron a hablar sobre Chayanne, quien cumplió 55 años este miércoles. Por lo que revisaron la carrera del artista de quien Monse es fanática.

Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, Monse fue perdiendo poco a poco la voz. Por lo que Julio César le decía que hablara poquitito. “Quizás en la mañana, mucho Chayanne…”, le dijo el animador, según consigna La Cuarta.

“Con Chayanne me fui a la chu…”, lanzó sin filtro Monse, cubriéndose la cara tras darse cuenta del comentario, desatando las risas de Roberto y de Julio César por su inesperado exabrupto.

“Y a mí me reta. De repente digo cualquier cosita y me pega tarjetazo como Cecilia Bolocco”, bromeó JC.

Por su parte, Monse aseguró que “a mí me cargan los garabatos en la tele y me pegué el medio…”.

“Ah, sí, sí te cargan”, bromeó Cox.

“Y agradezcan que estoy afónica, que soy una dama… No se te entendió, no se escuchó Monse, hablas bajito por eso no se escuchó”, le dijo Julio César a su pareja televisiva.