“No iba con mis valores”: Hotuiti Teao recordó por qué renunció a la animación de Yingo

En el último capítulo de Not News, el animador Nicolás Larraín conversó con Hotuiti Teao, quien recordó sus años en televisión.

El actual diputado de la república rememoró su paso por Yingo, del cual reveló: “Yo dije ‘me gustaría ser animador’, y justamente me voy de Canal 13 el 2007 y me voy a Chilevisión”, comenzó diciendo.

De hecho, el ex modelo televisivo contó por qué abandonó el espacio juvenil. “Ahí me dicen que hay un programa muy bonito que hace que los modelos compitan entre ellos, y que el sueño era entregar una beca para una persona que tenía buenas notas, pero que no tenía la oportunidad de llegar a la universidad”, indicó.

“De ahí llegaron las tribus urbanas y este programa comenzó a tornarse de otro nivel” , agregó dando a entender que esto no lo había esperado.

En ese momento, el diputado contó que “es ahí, justamente, cuando yo junto a mi señora, con quien me casé en 2009 y formé familia, de repente con el programa yo digo ‘uy, tengo problemas con la línea editorial y dirección’, porque no iba encaminado con lo que yo creo”, confesó, según consigna Página 7.

Finalmente, Hotuiti Teao mencionó que “y como todos los animadores baratos dicen ‘tienes que entrevistar a todos’, yo dije ‘no’, yo quiero ser de la línea donde cuido mis valores y esto no es”.

