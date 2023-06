¿Shakira la persona más bella del 2023? esto la llevó a ganar la corona

Este ha sido un gran año para Shakira, entre exitosos sencillos, la mudanza a Miami y el galardón a Mujer del año que reconoce su trayectoria musical y trabajo humanista. Por si fuera poco, ha tenido a todos babeando por ella, desde Tom Cruise hasta el piloto Lewis Hamilton.

Ahora la colombiana ha sido coronada como “la persona más bella del 2023″, título que otorga la revista PEOPLE no sólo por los atributos físicos sino por la historia de amor propio y superación de sus nominados.

Shakira La revista PEOPLE ha nombrado a la colombiana "la persona más bella del 2023" (Instagram @peopleenespañol)

“Más que nunca el mundo necesita amor, y en el 2023 nuestros Bellos lo celebran en todas sus facetas: el amor a su arte y a los fans, el amor a sus familias, el amor a sus amigos y sí, amor a sí mismos. Aquí te presentamos a “Los 50 más bellos” repartidos en #LosDuros #LosGuerreros y #LosEternos y #LasAmazonas como @shakira, quien encabeza la lista de este año y habla del amor en su vida.”Estaba consumida de tristeza”, recuerda la cantante colombiana sobre su separación de Gerard Piqué y la crisis de salud de su padre. “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”. La entrevista completa de esta amazona la pueden leer en el link in bio #50masbellos #peopleenespanol”, se lee en la descripción de la portada publicada por la revista en sus redes sociales.

Shakira ha superado todos los obstáculos: el amor de sus padres han sido clave

No es ningún secreto que la colombiana sea muy cercana a sus padres. Aún cuando tiene una agenda llena, pasa horas en el estudio de grabación y viaja constantemente por todo el mundo entre presentaciones y actos de beneficiencia, ella siempre busca espacio para estar con ellos.

Este último año no ha sido difícil para ella únicamente por la separación de Piqué sino por el delicado estado de salud de su padre William Mebarak. El hombre de 91 años sobrellevó el covid, dos caídas y dos operaciones sin embargo, siempre ha estado para su hija.

“Se fue a Barcelona a consolarme después de que me consumía la tristeza por mi separación”, relató Shakira a PEOPLE.

A mediados de 2022, la cantante vivió el terror cuando su padre sufrió una caída. En ese entonces también estaba enfrentando a la prensa que la acosaba para obtener información respecto a lo que estaba pasando con Piqué. “Todo sucedió a la vez. Mi casa se estaba desmoronando. Me estaba enterando a través de la prensa que me habían traicionado mientras mi padre estaba en la UCI. Pensé que no iba a sobrevivir tanto”.

De acuerdo con Shakira, su recuperación ha sido muy dura y lenta, sin embargo, ha descrito a su padre como “un personaje entrañable que nos sorprende a todos con su fortaleza”.

Shakira Los padres de la colombiana han sido su mayor motor (Instagram)

Shakira no sólo es “la más bella” por su físico, también por el amor a sus hijos

La colombiana no se dejó derrumbar por la traición de Piqué, después de todo, tenía que estar bien para ella misma y sus hijos.

Este año la cantante sólo soltó un bombazo en contra de su ex, su amante y la ex suegra y también unió fuerzas con Karol G para demostrar que estaba lista para superar a quien no supo amarla.

Shakira lanza video oficial de ‘Acróstico’ acompañada de Milan y Sasha tocando el piano y cantando Foto: Instagram @shakira

Con ‘Acróstico’, tercer sencillo de este año, conmovió a muchos hasta las lágrimas al estar dedicado para sus hijos Milan y Sasha, quienes además grabaron con ella una estrofa.

Aunque la han llamado “hipócrita” y “mala madre” por “poner a sus hijos en contra de Piqué”, Shakira ha demostrado que su bienestar siempre serán una prioridad. Y es que no importa lo mal que esté, ni lo deprimida que se sienta, Shakira siempre está para apoyar a sus hijos y demostrarles que cuentan con ella para todo.