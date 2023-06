Artista urbano puertorriqueño lanzó tema contra Pailita: “Se olvidó hasta del hermano”

El productor puertorriqueño Benny Benni causó la ira nacional, luego de que publicara en sus redes sociales una canción en la que se lanza contra Pailita.

“No es tiraera’, simplemente un desahogo”, comenzó el descargo (...) Cuando estaba jodío yo siempre le di la mano, pero cuando se pegó se olvidó hasta del hermano”, cantó refiriéndose a Pailita.

Ya el año pasado, el mismo productor había despotricado contra el chileno, asegurando que era una persona desagradecida.

“Tanto que me lloraba por el DM, una lloradera cabrona. ‘Ayúdame, ayúdame’, está la mano y después se olvidan. No sea charlatán, llévala como es maricón. No te olvides del primero que te dio la mano, sin esperar nada a cambio”, sostuvo.

Los chilenos le dijeron de todo

“Colgándote de artistas como almighty daddy o puchohaciendo lo imposible pa sonar nadie te escuchoy pa que te la dieran en chile tuviste que mamar muchoy aún así los chilenos te miran como anticucho”; “CHILE SUENA EN TODO EL MUNDO”; “Sin pailita no suenas y era”, le dejaron en su post los chilenos enojados.