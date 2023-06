¿Cuándo sale la segunda temporada de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty?

Luego de un año de espera, los aficionados del baloncesto tendrán finalmente nuevos episodios de la serie “Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty”.

La historia de la transformación de los Lakers y de la NBA retomará esa década de los 80′s que hizo historia en el deporte estadounidense.

La serie se enfocará en el período inmediatamente posterior a las Finales en 1980 hasta 1984, que culmina con la primera revancha profesional de las estrellas más grandes de la era en los Ángeles Lakers y Boston Celtic: Magic Johnson y Larry Bird respectivamente.

¿Cuándo es el estreno de la segunda temporada de la serie?

Será el 6 de agosto a las 9:00 p.m. ET/PT en HBO Max y HBO, donde los usuarios podrán disfrutar de los nuevos episodios.

Detalles de la serie Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Elenco de la serie de HBO

La serie está protagonizada por John C. Reilly, Quincy Isaiah, Adrien Brody, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Jason Segel, Hadley Robinson, DeVaughn Nixon, Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Spencer Garrett, Molly Gordon, Joey Brooks, Delante Desouza, Jimel Atkins, Austin Aaron, McCabe Slye, Thomas Mann, Gillian Jacobs, con Michael Chiklis y Rob Morgan.

Los productores ejecutivos son Adam McKay y Kevin Messick para Hyperobject Industries; el showrunner, productor ejecutivo, escritor y co-creador Max Borenstein; el productor ejecutivo Scott Stephens; productor ejecutivo, escritor, co-creador Jim Hecht; el productor ejecutivo y escritor Rodney Barnes; productora ejecutiva y directora de los episodios 1, 6 y 7 Salli Richardson-Whitfield; productor ejecutivo Jason Shuman.

Tráiler de la segunda temporada de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty