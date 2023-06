David Corenswet tiene más de una década de carrera: ¿en dónde ha actuado el nuevo Superman?

El cine ya tiene a su nuevo Superman. Luego de meses de rumores, Warner Bros. Pictures confirmó que David Corenswet será el encargado de darle vida al hombre de acero en Superman: Legacy.

De esta manera, el intérprete de 29 años toma la batuta de Henry Cavill para personificar al mítico superhéroe y periodista en el largometraje que se estrenaría durante el verano del año 2025.

Los representantes del estudio revelaron la información a CNN este martes 27 de junio. Además, corroboraron que Rachel Brosnahan encarnará a Lois Lane en la próxima megaproducción de DC.

James Gunn, director ejecutivo de DC Studios con Peter Safran, también ratificó en redes que los actores serán los protagonistas de la película en la que se desempeñará como escritor y director.

“No solo son actores increíbles, sino también personas maravillosas”, compartió en Twitter luego de que se diera a conocer el resultado de un reñido casting al que asistieron grandes talentos.

Aunque para Corenswet el papel de Clark Kent es su primer personaje en una poderosa franquicia y despuntará su carrera en Hollywood, el actor no es ningún novato en el mundo de la actuación.

Al contrario, lleva más de una década luchando por abrirse camino en el medio. Si todavía no lo conoces, te contamos cuáles son todos los proyectos en dónde actuando antes el nuevo Superman.

David Corenswet ha actuado en numerosos proyectos para la pequeña y gran pantalla | (Instagram)

Las series y películas en donde ha actuado David Corenswet, el nuevo Superman

David Packard Corenswet nació en Filadelfia, Estados Unidos, el 8 de julio de 1993. Sus padres ejercieron como abogados, pero su papá también fue actor de teatro y le inculcó esa pasión desde temprana edad.

Durante su niñez, comenzó a dar sus primeros pasos participando en obras como All My Sons en sus días libres. En su adolescencia, siguió actuando sobre tablas y ratificó que actuar era su vocación.

Al llegar a la adultez, decidió seguir sus sueños y entró a la prestigiosa Juilliard, un conservatorio de artes escénicas en donde se preparó para comenzar una carrera en el mundo del espectáculo.

David Corenswet se adentró a la actuación desde niño por su padre | (Instagram)

El artista tuvo su debut antes de graduarse de la famosa escuela en Nueva York como protagonista del cortometraje Following Chase (2011), en donde también se desempeñó como guionista.

Las series Moe & Jerryweather (2014–2016) y One Bad Choice (2015) son otros de los proyectos en los que trabajó. No obstante, comenzó a obtener roles más importantes tras su graduación en 2016.

¿En qué series ha actuado David Corenswet?

En televisión, luego de su egreso del alma mater de estrellas como Jessica Chastain, obtuvo pequeños roles en Elementary (2017), The Tap (2017), Instinct (2018) y House of Cards (2018).

Empero, el artista realmente saltó a la fama cuando interpretó a River Barkley en The Politician (2019-2020). Luego, se consolidó encarnando a Jack Castello, el protagonista de Hollywood (2020).

David Corenswet tuvo su primer momento para brillar en solitario en 'Hollywood' | (Instagram)

La película televisiva Controversy (2017) y las series Acting for a Cause (2020), La ciudad es nuestra (2022) son otras producciones para la pantalla chica en las que Corenswet ha destacado como actor.

David Corenswet mostró su versatilidad en 'La ciudad es nuestra' | (Instagram)

¿En qué películas ha actuado David Corenswet?

En el cine, por otro lado, tuvo su gran estreno en los largometrajes con el papel de Michael Lawson en la película Affairs of State (2018). Desde entonces, ha actuado en al menos una película por año.

The Sunlit Night (2019), Project Pay Day (2021), Mis dos vidas (2022) y Pearl (2022) son los largometrajes en los que ha participado el intérprete de 1,93 metros que cumplirá 30 años en julio.

David Corenswet compartió créditos con Lili Reinhart en 'Mis dos vidas' | (Instagram)

Sin embargo, actuar no es la única pasión de David. El histrión también se ha desempeñado como productor de proyectos como Hollywood y escritor de ficciones como Moe & Jerryweather.

En la actualidad, de acuerdo a su perfil en IMDb, tiene al menos siete proyectos en alguna etapa de producción. Tal como la miniserie Lady in the Lake, en donde actúa con Natalie Portman.

Además de actor, David Corenswet es productor, escritor y quiere ser director | (Instagram)

Ser Superman, un sueño cumplido

Sin embargo, el más importante de todos es Superman: Legacy, el proyecto con el que cumple su sueño más ambicioso y es ponerse el traje del icónico superhéroe creado por Jerry Siegel y Joe Shuster.

El galán lo confesó en una entrevista hace algunos años atrás luego de que le preguntaran si sabía que el público constantemente señalaba su gran parecido al británico Henry Cavill.

“Me llamó la atención antes de que Internet se apoderara de mí”, reveló a EW sobre sus semejanzas con el intérprete en 2019. “Pero mi ambición es, sin duda, interpretar a Superman”.

David Corenswet cumplió su sueño de convertirse en Superman | (Instagram)

“Me encantaría que alguien hiciera un Superman alegre y retro. Me encanta la versión oscura y descarnada de Henry Cavill, pero me encantaría que la próxima fuera muy alegre y optimista”, dijo.

Ahora, su anhelo es una realidad. Corenswet será Clark Kent en Superman: Legacy, filme que forma parte de “Gods and Monsters”, un proyecto que relanzará el universo cinematográfico de DC.