“Estoy terriblemente picada”: Yasmín Valdés confesó sentir “envidia” del rol de su expareja Nicolás Quesille en ‘Gran Hermano’

Yasmín Valdés fue invitada al programa de Instagram ‘Qué te lo Digo’, lugar donde confesó que no le gusta mucho que su expareja y padre de sus hijos, Nicolás Quesille, esté en el panel de ‘Gran Hermano Chile’.

De hecho, la actriz reveló que se sentía un poco “picada” y con “envidia” de que el panelista haya sido el escogido por Chilevisión y no ella para comentar el reality.

“Todos los personajes de ‘Gran Hermano’ están siendo analizados por una expareja tuya, Nicolás Quesille… ¿Algo que decir al respecto?”, le consultó por el tema la periodista Paula Escobar.

“Estuve en conversaciones”

“Para este programa estuve en conversaciones con Carlos Valencia (productor ejecutivo de CHV) para pertenecer al panel”, partió revelando Yasmín.

Además, agregó que hace tiempo venía conversando con uno de los directores del programa, pero que la rechazaron. “Me dijo ‘no, ya está cerrado’ (…) Yo hace rato estaba hablando con gente que también quería ingresar”, aseguró.

“Y luego me encuentro con la sorpresa que está Nicolás Quesille, el papá de mis hijos, pero con quien no tengo una relación muy cercana, así que yo no me entero de sus cosas profesionales de trabajo…”, confidenció.

“Creo que si hay alguien que sabe de realities, es él. Pero (Nicolás) los sabe por atrás… porque yo me los sé por atrás, por delante, por arriba y por abajo”, aseguró, recordando que en su pasó por un reality fue “la única que hizo llorar a la Pamela Díaz”.

“O sea… si hay alguien que sabe de realities, soy yo ¿Por qué no me llamaron? Así que estoy terriblemente picada y envidiosa de que esté el papá de los niños y no yo”, remató.

¿Influencias?

Sergio Rojas fue más allá y le preguntó a Yasmín si pensaba que Quesille pudo haber tenido algo que ver con la decisión de la estación de no llamarla a trabajar.

“No sé qué tanta influencia puede tener con Carlos Valencia. Nicolás es un gallo muy poderoso en la TV, inteligente, sabe hacer su trabajo. Demás que por ahí hay condiciones, pero estamos especulando«, contestó.

“Lo que me llama la atención es que está delante de cámaras, porque él es bien tímido (…) Ser productor ejecutivo es una cosa, pero estar en pantalla no es fácil”, finalizó la ex pareja de Nicolás Quesille.