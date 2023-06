“Hasta yo lo supe, que ni velas tenía en ese entierro”: Lucero confirmó romance de Manuel Mijares con Cecilia Bolocco

Una indesmentible revelación entregó este jueves en “Meganoticias Alerta” la cantante mexicana Lucero, quien en un adelanto de la entrevista que mañana ofrecerá junto a su exesposo, Manuel Mijares, en el matinal “Mucho Gusto”, con motivo del concierto que ambos ofrecerán en conjunto en Santiago, el próximo 20 de julio, confirmó el rumor de la relación amorosa que mantuvo el cantante azteca con Cecilia Bolocco.

Si bien el romance de la exMiss Universo nacional había sido develado hace algún tiempo por parte de algunas figuras nacionales, como su hermana Diana e Ignacio “Nacho” Gutiérrez, lo concreto es que la confirmación no había llegado de parte de ninguno de los protagonistas. Eso hasta esta tarde, cuando la expareja de Mijares sinceró la relación amorosa.

La revelación del romance de Cecilia Bolocco

“Mañana tenemos una exclusiva, una conversación junto a Lucero y Manuel Mijares. La vamos a ver en ‘Mucho Gusto’, pero obviamente, si entra el debut del espectáculo en ‘Meganoticias Alerta’, quisimos compartir un pedazo de esta conversación. Pero pon atención, porque Lucero echa al agua a Manuel Mijares. Dice que tuvo un romance con una famosa chilena”, fue la presentación que hizo a Rodrigo Sepúlveda el periodista Andrés Caniulef, quien dejó de una pieza al conductor del noticiario de Mega con la reveladora confesión de la cantante mexicana.

“Estamos ansiosos, emocionados, ilusionados, ya preparando el abriguito para irnos a cantarles y poder disfrutar de una noche inolvidable, porque ya tiene unos añitos que no voy por allá”, inició la artista, quien recibió el apoyo de su ex en la entrevista. “Ella canta canciones mías, yo canto canciones de ella, estamos los dos juntos. O sea, no es un bi-concierto (...) Lucerito sigue enamorada de mí, eso es indudable”, complementó Mijares.

Tras ese protocolar inicio de la entrevista de Caniulef a los artistas mexicanos, vino la pregunta que dejó al descubierto el amorío entre Mijares y Bolocco.

“¿Es verdad que hubo un romance de Manuel Mijares en nuestro país?”, lanzó el periodista, quien si bien encontró la inmediata negativa del cantante (“No, no, porque yo (...) la verdad es que (...) ¿Yo? ¿Y tú qué vas a saber, Lucerito?”), tuvo en Lucero a su mejor aliada para confirmar el romance.

“Sí, Manuelito. Yo lo supe. Hasta yo lo supe, que yo ni vela tenía en ese entierro”, inició la cantante, quien sin dudarlo afirmó que el match entre la chilena y su exesposo fue algo más que un simple coqueteo.