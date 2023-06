José Antonio Neme sorprendió a sus seguidores con su nuevo chiche: “¡Mi amigo del medioambiente!”

José Antonio Neme sorprendió esta tarde a sus seguidores de redes sociales al presentarles en sus historias de Instagram el nuevo y mediomabiental chiche que adquirió para dar prueba de su compromiso con el medioambiente.

Un MINI 3 puertas eléctrico, que no dudó en mostrar en una serie de cortos videos donde, aparte de revelar sus características técnicas, explicó los motivos que lo llevaron a realizar un test drive de un mes en este vehículo “propulsado por una batería de alto voltaje de 96 celdas y 32,6 kWh (capacidad bruta) montada bajo el suelo”, según la descripción publicada por la empresa en su sitio oficial .

El nuevo “chiche” de José Antonio Neme

“Oye, estoy en una experiencia. No, no voy a decir nada. Solamente me están esperando acá. Te voy a decir que acá hay una cosita. ¡Ah, César ven a acompañarme a ver el auto! Súbanme la música, por favor. Esto va a ir por parte. Todavía no les voy a contar que es”, inició el animador de “Mucho Gusto”, quien en su siguiente clip presentó su nuevo chiche.

“Un MINI, ciento por ciento eléctrico. No hay bencina, no hay ruido, no hay contaminación. Amigo del medioambiente. ¡Mi amigo del medioambiente, ahora! Me encanta”, agregó el rostro de Mega.

“La electromovilidad llegó para quedarse en Chile y MINI tiene una línea de autos eléctricos que realmente, mira, tienen onda, son bonitos, tienen un gran diseño. Pero lo más importante, es que contaminan cero. Tienen una tecnología de punta y, la verdad, es que hoy día la electromovilidad es lo que viene en materia de autos. Yo les recomiendo seguir las historias que voy a publicar en este Mini espectacular que me va a llevar a todas partes. ¡Ay, las cosas que uno va a hacer aquí adentro!”, afirmó en su publicación de Instagram.

Consultado por Publimetro respecto de su nueva adquisición, Neme aseguró que llegó a ella ya que “estaba buscando un auto así, de estas características, porque tenemos que empezar a cuidar el medioambiente”, amigable y funcional a las calles de Santiago.

Esto, porque “la verdad, uso poco el auto y este MINI me viene perfecto para hacer mis viajes al canal. Además, ya está bueno que empecemos a preocuparnos de no seguir contaminando el medioambiente, ensuciándolo, y esta tecnología es la que permite eso”.

José Antonio Neme realizará un test drive de un mes en el Mini 100% eléctrico. Fuente: Instagram @jananeme.

En la empresa automotora, y al igual que Neme, según pudo averiguar Publimetro, quedaron contentos con el testeo que realizará el periodista de uno de sus modelos ciento por ciento eléctricos y no contaminantes.

Parte interior del automóvil Mini que probará José Antonio Neme. Fuente: Cedida.

El Mini es ciento por ciento eléctrico. Fuente: Cedida.

“Este modelo es dinámico pero delicado. El MINI completamente eléctrico te ofrece una experiencia de conducción totalmente nueva, pero sin perder ninguno de los atributos que lo hacen un ícono, su deportividad, el tradicional Go-Kart feeling de la marca y un andar incomparable que ahora se potencian con las nuevas tecnologías eléctricas”, aseguró Sebastián Dañil, gerente de MINI Chile.