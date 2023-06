“No me encargó un típico vino chileno, mariscos en lata” Roberto Cox reveló la curiosa petición que le hizo su madre a pocos días de visitarla en Argentina

Roberto Cox hizo una curiosa publicación en sus redes sociales, puesto que “denunció” a su madre por pedirle un particular artículo que venden en nuestro país.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista expresó: “Voy a denunciar a mi madre porque, a mis 40 años, todavía hay algunas cosas que no logro entender”.

Según las palabras de Cox, muy pronto partirá rumbo a Argentina para visitar a su progenitora, Susana Buser, quien vive en el país vecino.

“Me pidió que le llevara servilletas de papel. Escucharon bien… No me encargó un típico vino chileno, mariscos en lata, no. Servilletas de papel. Ella argumenta que tiene un servilletero pequeño, donde solamente caben servilletas que venden acá en Chile y que en Argentina no las puede encontrar”, expuso a su madre.

A pesar de que no entendía esta petición, claramente tuvo que hacer caso y partió a buscar el encargo.

“Bueno, como soy un buen hijo, tuve que salir corriendo al supermercado y comprar servilletas que tienen el tamaño que ella me pidió para su pequeño servilletero”, aclaró Roberto.

Posteriormente, el comunicador reconoció que inicialmente iba a viajar con una maleta de cabina, pero como tuvo que comprar tres paquetes del producto de su madre, tuvo que mandarlas en bodega.

“Pedidos de una madre que no logro entender… servilletas de papel”, cerró el video en la red social.

La respuesta de su madre

El video generó divertidas reacciones, y una de ellas fue la de su madre: “Por lo menos me trae las servilletas, porque lo otro que le pedí, se complicó”, escribió Susana en el primer comentario.

“Las servilletas no pesan nada, puedes traerlas en una bolsita en el avión. Igual te quiero, denuncia de por medio”, agregó.