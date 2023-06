Se tiran con todo: Karely Ruiz y Yeri Mua intercambian fuertes ofensas

No cabe duda de que Karely Ruiz y Yeri Mua son dos de las personalidades mexicanas más reconocidas en las redes sociales.

Desde su trinchera, ambas jóvenes han ganado millones de seguidores en sus cuentas oficiales.

Mientras que Karely Ruiz se ha convertido en una de las mujeres más exitosas en OnlyFans, Yeri se hizo popular en las redes, gracias a sus consejos de maquillaje, además de tener un gran carisma y hablar sin pelos en la lengua.

Lo cierto es que ambas influencers también se distinguen por su honestidad a la hora de hablar, y ser directas cuando algo no les parece.

Karely Ruiz y Yeri Mua se mandan fuertes mensajes

Las dos jóvenes mexicanas tienen una fuerte personalidad, por lo que no es de extrañar que en algún momento llegaran a tener fricciones.

Y ese momento llegó, pues Karely y Yeri explotaron y se lanzaron fuertes ofensas.

Las palabras de la regiomontana hicieron eco en las redes sociales, pues respondió algunos comentarios de la conocida como “Bratz jarocha”, quien la había calificado como fea y con cuerpo deforme.

“Yeri empezó a decir que yo estaba bien fea, que mi cuerpo estaba deforme. Para empezar, si hablamos de feas, digo, no es como que ella sea la más hermosa del mundo. Por qué no decírmelo en la cara, a mí me gusta que las cosas me las digan en la cara, ella sabe dónde vivo”, mencionó en un en vivo.

Yeri responde a Karely

Como era de esperarse, la veracruzana no se quedó callada y también mando un mensaje a su compatriota, al asegurar que habla de ella sólo para llamar la atención.

“Lo hacen por chingar porque, como no contesto, ahí están mandando indirectitas, poniendo cositas y así. Yo diría, si tanto no te afecta lo que digan de ti, entonces ¿qué estás mama*** en redes?”, dijo en un live.

Pero eso no fue todo, pues Yeri Mua insistió que hablan de ella para provocarla y generar polémica.

“Ya me di cuenta de que hay mucha gente mañosa. La mañita de que ‘ay, la Yeri es bien contestona, pues entonces me voy a inventar que esto y que esto o voy a decir esto porque la Yeri es bien pendeja y le contesta hasta al vagabundo de la esquina, si se meten con ella’”, indicó.

Ahora habrá que esperar para ver si la controversia entre Karely Ruiz y Yeri Mua continúa.