“Basta de dejarme en ridículo”: Periodista de “Buenos días a todos” sufrió divertido chascarro en vivo

Los matinales son un perfecto espacio para los chascarros, su transmisión en vivo dan paso al registro de cualquier error que no se puede editar en las salas de montaje de los canales. Esta vez, un despacho en vivo desde la pista de hielo del Parque Bustamante en “Buenos días a todos”, dejó a la notera Josefina Valenzuela en el piso.

Ella se encontraba mostrando una atracción para toda la familia, la periodista debido a su falta de experiencia en el patinaje en el hielo, estaba auxiliada por una figura de pingüino la cual permite una navegación más fácil sobre la pista.

Josefina estaba patinando ayudada por el pingüino mientras entrevistaba a una de las personas presentes, cuando él se apoyó en ella debido a una pérdida del equilibrio, y la periodista exclamó “Epa, epa”, quien terminó perdiendo el control.

Sus piernas se quedaron atrás mientras su torso avanzaba, y quedó abrazada al pingüino, pero con sus extremidades extendidas sobre el hielo. “Qué elasticidad, Josefina”, dijo Eduardo Fuentes desde el estudio, y María Luisa Godoy se reía del chascarro, “hiperlaxa”, agregó el animador.

Valenzuela fue socorrida por jóvenes que estaban cerca, y ella estaba muerta de la risa. “Basta, basta de dejarme en ridículo. Yo me quiero perfilar como una periodista sensual, y ustedes no me dejan”, bromeó Josefina. “Fue una caída muy sensual”, señaló Fuentes.

“Váyanse todos a la punta del cerro”, cerró en talla la periodista.