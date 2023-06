“Dos gotas de agua”: Ingrid Cruz compartió video de su hija adolescente y se llenó de halagos

“Como dos gotas de agua”. Ese fue uno de los comentarios que recibió Ingrid Cruz al compartir un video de su hija adolescente, quien aparece posando tras una sesión de belleza con el reconocido estilista Jean Bohous.

Emilia Scheinffelt cumplió16 años en mayo pasado y nació fruto de la relación de Ingrid Cruz con su expareja, el productor Leonardo Scheinffelt.

En el video sorprendió con el gran parecido con su madre, quien le dedicó emotivas palabras, llenas de orgullo.

[ Pailita abrió la billetera: Realizó generosa donación para damnificados por las inundaciones ]

“Y creció… No puedo más de la chochera. Verla así de grande, con una mirada fuerte, disfrutando”, escribió la intérprete junto a las imágenes. “Estoy tan orgullosa de mi hija, se está transformando en una mujer impresionante”, comentó feliz.

El video fue realizado por el conocido estilista “de las famosas”, a quien Ingrid Cruz agradeció el cuidado con su retoña.

“Gracias mi @jeanbohus por regalonearla siempre, dándole el gusto en cada locura que se le ocurre, jajajá. Pero por lejos lo más lindo… Gracias por la relación de confianza hermosa que tienes con mi Emilia”, comentó la actriz.

Destacan parecido de Emilia con Ingrid Cruz

“Diste a luz una fotocopia tuya!”, “Son dos gotas d agua 😍❤️ cual más hermosas besos para ti Ingrid te admiro ene”, “Ohhh... vi el video varias veces pensé que eras tu jajajjaja..... son igualitas, hermosas las 2″, fueron parte de los comentarios.

La actriz Ingrid Cruz presentó por primer vez a su hija adolescente Emilia Scheinffelt en televisión, precisamente en el programa “Socios de la parrilla” de Canal 13, donde estaba invitada junto a Francisca García Huidobro. En la ocasión, habló del orgullo que siente por la relación que tiene con ella, pero también lo que la preocupa: su futuro laboral, puesto que quiere estudiar teatro.

“Mira, es un tema sensible, porque si me preguntas si quiero que estudie Teatro, una parte mía dice que sí y la otra no. Ella quiere ser actriz, lo hemos hablado. Entre varias carreras, esa es una por la que quiere optar”, señaló.

La principal preocupación que explicó al actual integrante de la teleserie de Mega “Hijos del desierto”, radica en que es una carrera de altos riesgos en lo laboral.

“Cuando pienso en lo difícil que es el camino de la actuación en Chile y en el mundo en general… hay muchos. Es una carrera muy competitiva, inestable”.

Sin embargo, aclaró que si es su decisión, ella no podría impedírselo.

“Ante la pasión y las ganas, yo no sería quién para decirle que no”, agregó.

Emilia, en tanto, se refirió a la excelente relación que tiene con su madre y sus deseos de seguir sus pasos profesionales.

“Ella es increíble, es muy buena mamá, somos como mejores amigas”, contó.

Además, agregó que ella fue su inspiración para querer estudiar teatro.

“Siempre me ha interesado mucho el tema, porque desde chica estoy metida ahí, mi mamá me llevaba a los sets”, explicó.