El drama de Natthy Chilena: “Me dijeron que me iban a golpear, que me iban a matar, que me iban a cortar la cara”

La famosa scort nacional Natthy Chilena, no lo está pasando nada de bien. A través de sus stories en Instagram, contó que fue víctima de un robo y amenazas.

“Aquí estoy chiquillos, con mucho miedo chiquillos, tengo mucho miedo, porque me dijeron que me iban a golpear, que me iban a matar, que me iban a cortar la cara”, comenzó diciendo.

Agregó que “he perdido un montón de clientes, me robaron plata, me robaron toda mi ropa casi, imagínense cómo me siento, rompieron mis joyas”.

Sin entregar más detalles, lanzó una fuerte advertencia: “esto no se va a quedar así, yo voy a llegar hasta el final”.