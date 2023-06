“¡Hueo... Flojas!”: La Pincoya se puso a “pelar” con furia a sus compañeras de Gran Hermano

Cuando hablan con los animadores del programa, todos los integrantes de Gran Hermano aseguran que se llevan super bien. Sin embargo, de a poco comenzaron a correr los primeros roces y pelambres entre ellos.

De hecho, Jennifer, más conocida como La Pincoya, empezó a batir la lengua como nunca antes. Por algo dicen que es la más conflictiva y fue nominada por segunda vez para dejar el encierro.

En medio de una conversación con algunas de sus compañeras, no se aguantó y repasó sin filtro a varias integrantes del espacio de telerrealidad por sus conductas.

“Mucha pendería junta. Me aburren estas hue…, te lo juro. Me cargan”, dijo de entradita no más la mujer oriunda de Chiloé.

“Pensión Soto”

De hecho, la sureña criticó sin filtro los temas de conversación que tienen y cómo se la pasan cantando todo el día. Por lo mismo, reveló un inconveniente que se le presentaría en caso de que siga avanzando en la competencia.

“No me gustaría quedarme con toda esta pendejería. Hue… flojas. Son muy buena onda, lindas, todo lo que querai, pero flojas, ¿creen que están en un motel acá?”, lanzó, según consignó La Cuarta.

“Pensión Soto, casa, comida y poto. Qué feo. No me gusta”, remató mientras charlaba en la casa estudio.