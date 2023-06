¿Margot Robbie no quería ser Barbie? Aceptó el papel bajo esta estricta condición

Desde que Margot Robbie fue anunciada como protagonista de Barbie, es imposible no imaginar a alguien más perfecta que ella para el papel, ¿cierto? Sin embargo, la actriz estuvo a punto de rechazar la oferta, lo que habría cambiado el rumbo de la cinta.

Robbie ha sido reconocida por su versatilidad en pantalla pero también por su carácter fuerte y no dudó en imponer una estricta condición para aceptar la oferta.

En una entrevista reciente con la revista Time, la actriz explicó que no quería presentar una imagen única de “lo que es Barbie” ni dictar “a lo que las mujeres deberían aspirar a ser y verse”. Por ello, se unió a la directora Greta Gerwig para asegurarse de que el CEO de Mattel, Ynon Kreiz reconociera y entendiera la importancia de la diversidad en el universo de la muñeca.

Margot Robbie La actriz ha sorprendido con su estilo durante la promoción de la película de Barbie (Instagram @barbiemovie, TIME)

“En esa primera reunión, convencimos a Ynon de que vamos a honrar el legado de su marca, pero si no reconocemos ciertas cosas, si no lo decimos, alguien más lo dirá”, dijo. “Así que también podría ser parte de esa conversación”. Agregó: “Si (Mattel) no hubiera hecho ese cambio para tener una multiplicidad de Barbies, no creo que hubiera querido intentar hacer una película de Barbie.

Margot enfatizó la importancia de reconocer la diversidad y evitar la promoción de un estándar único de belleza. “No creo que debas decir: ‘Esta es la única versión de lo que es Barbie, y eso es lo que las mujeres deberían aspirar a ser, lucir y actuar’”.

Margot Robbie El estilo de la protagonista de Barbie la película sorprende (Alberto E. Rodriguez/Getty)

Independientemente de la cinta y de si aceptarba ser o no la protagonista, la actriz agradeció la decisión de Mattel de adoptar una variedad de apariciones de Barbie, ya que permite una representación más amplia de personas y promueve la inclusión.

Margot Robbie quiso ser parte del cambio y lo logró

Robbie también llegó a dudar de ciertas cuestiones en el guión y no por ir en contra de sus valores personales sino porque pensó que la compañía no aceptaría lo que estaban proponiendo.

Pero cuando el presidente de Mattel voló hasta el set de filmación en Londres para discutir una escena en particular que creía que iba en contra de la imagen de la marca, la actriz unió fuerzas con Greta para demostrarle que no estaban rompiendo en absoluto con ello.

Desde su presentación en 1959, ‘Barbie’ ha evolucionado para incluir más de 175 looks diversos, con tonos de piel variados, texturas de cabello, tamaños corporales y muñecas con diferentes discapacidades.

Barbie de Greta Gerwig llegará a los cines el 21 de julio y mostrará el viaje de Barbie mientras cuestiona su propia mortalidad y se embarca en una aventura en el mundo real junto a su compañero Ken. Hasta ahora, ésta ha sido quizá la representación más poderosa y diversa de la muñeca icónica que refleja la evolución de la perspectiva sobre la belleza y la feminidad.

Éstas otras actrices también fueron consideradas para el papel

El proyecto ha estado en marcha en 2014 y según se ha revelado, Robbie no había sido inicialmente considerada para el protagónico sino Amy Schumer y Anne Hathaway.

La primera fue anunciada a finales de 2016, cuando la cinta correría a cargo de Sony Pictures. Sin embargo, poco antes de iniciar el rodaje, hubo un cambio de guión, lo que llevó a la comediante a abandonar el proyecto. Aunque en un inicio dijo que se debió a “problemas de agenda”, finalmente reveló que fue porque no era una propuesta feminista y carecía de creatividad.

Por otro lado, Anne Hathaway, habría sido la siguiente candidata bajo la dirección de Alethea Jones sin embargo, cuando el proyecto pasó a manos de Warner Bros, quedó fuera.