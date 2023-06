Mariana Derderián se defiende tras acusación de trabajadora de SKY: “Que te acusen de algo falso, a mí me parece violento”

La actriz Mariana Derderián se ha visto envuelta en un escándalo, luego de que se conociera una discusión que tuvo con una trabajadora de la aerolínea Sky, quien la acusa de agresión.

Derderián conversó con LUN, precisando que jamás la golpeó ni maltrató. “Nunca existió violencia por mi parte, física ni psicológica. Nunca la agredí. Que te acusen de algo falso, a mí me parece violento”, dijo de forma tajante.

LEE MÁS: Mariana Derderián habría sido detenida en Calama por maltrato a funcionaria de aerolínea SKY

Todo comenzó el pasado viernes 22 de junio, donde la conductora de ‘Disfruta la ruta’ de Mega, llegó con el equipo a Calama para tomar el avión a Santiago, que saldría a las 14 horas, pero luego se les informó que el vuelo se retrasaría en más de una hora.

En la fila hubo reclamos de muchos pasajeros, pero de la empresa le contestaron a ella. “Cuando dije que no quería seguir hablando, una de las señoritas (de SKY Airlines) saltó del otro lado del counter y me encaró, insistiéndome en que quería ‘explicarme’. Después de decirle por cuarta vez que no quería hablar más, le tomé las manos a modo de ruego, para que dejara de increparme”, dijo la actriz.

Es ahí donde la trabajadora acusa agresión. Sin embargo, la mujer no presentó lesiones ni pudo acreditar la existencia de amenazas, pero la causa sigue en investigación. De igual forma, la Derderián prefirió contratar un abogado para comprobar su inocencia.

“La gente se quedó con la acusación falsa y aunque entiendo que al estar expuesta públicamente pueden ocurrir cosas como esta, tengo que cuidar mi nombre y mi prestigio”, cerró.