“Me Late Digital”: Revelaron el rostro que reemplazó a Jean Philippe Cretton en la animación de “Podemos Hablar”

En el segundo capítulo del nuevo programa “Me Late Digital”, que fue estrenado esta semana, abordaron la separación de Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz. La cual fue muy bullada debido a que se filtró un registro que daría indicios de una supuesta infidelidad de parte del animador de “Podemos Hablar”.

Debido a esto, el periodista publicó un comunicado donde negó esto y señaló que están en buenos términos con la “Fiera”. Sumado a este episodio, el animador vivió una trágica pérdida familiar tras el fallecimiento de su abuelita, por esto Cretton viajó al sur para estar con sus cercanos.

“No se equivocaron”

El animador de “Me Late”, Daniel Fuenzalida señaló que no era concreto si Jean Philippe Cretton volvió o no del sur, pero “él no va a conducir ‘PH’, en ese lugar no ponen a Julian, no ponen a Julio César Rodríguez, sino que a Monserrat Álvarez”, reveló.

El “exHuevo” remarcó que era sorprendente debido a que era un programa de farándula, y ella tiene un perfil mucho más serio. Por su parte, Luis Sandoval comentó que fuentes de Chilevisión le dijeron que todos quedaron súper contentos con el desempeño de la periodista.

“Monserrat lo había hecho súper suelta, lúdica, creo que estuvo muy entretenida. Muy diferente a Monserrat que vemos día a día en el matinal. Por lo tanto, las fichas que aportaron por ella, no se equivocaron”, agregó.