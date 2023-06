Shakira y la ´Copa vacía´ que llenó a punta de indirectas para Piqué: Aquí las frases de tiradera de su nueva canción

Shakira volvió a demostrar que no está perdiendo el tiempo, y es que desde que la colombiana se separó de su ex pareja, Gerard Piqué, la cantante no ha parado de hacer dos cosas; trabajar y facturar, y si la música se presta para algo igual de importante ¿Por qué no hacerlo? Lanzar indirectas.

Fue este jueves 29 de junio, que la intérprete de ´Acróstico´ agregó un nuevo tema a su lista de creaciones. En esta ocasión, Shakira lanzó un nuevo hit de la mano del reconocido cantante, Manuel Turizo, ambas celebridades pusieron al mundo entero a escuchar y reproducir por todas las plataformas ´Copa Vacía´, un tema que se venía promocionando hace algunos días atrás, con unas imponentes imágenes de Shakira convertida en sirena y Manuel Turizo cargándola en brazos.

Y tal como todo el mundo lo esperaba, el nuevo sencillo recoge una letra donde el reproche de atención y amor, siguen siendo los protagonista, por lo que no pudimos evitar hacer una lista de las frases que ayudados por la opinión de los internautas, consideramos son el nuevo combo de indirectas con que Shakira, envió un nuevo mensaje al ex futbolista.

Ya no sé qué más hacer para tener más de ti.

Estoy más frío que el mes de enero.

Siempre estás ocupado con tanto negocio. Estaría bien, mi amor, un poquito de ocio.

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo.

Te espero y me desilusionas y así no funciona.

La temática parece tocar nuevamente tiempo pasado, tal como con ´Monotonía´, pues la sirena (Shakira) observa a un hombre distraído, que ni siquiera le voltea a ver, pero que la mantiene encerrada, un mensaje visual que también da un fuerte zarpazo en lo que todo el mundo ha dicho, y es que Shakira de alguna forma estaba prisionera en la vida que llevaba con Piqué.

A continuación dejamos el video: