“Siente que Luz Valdivieso lo utilizó”: aseguran que Marcial Tagle está muy enojado tras el regreso entre la actriz y Castellón

Luz Valdivieso y Claudio Castellón están juntos nuevamente. Fueron visto en el sur sin problemas en mostrar su amor. La actriz se separó de Marcial Tagle en 2021, tras 20 años de relación y tres hijos, luego comenzó una relación con su compañero Castellón, terminaron... Valdivieso se dio una nueva oportunidad con su marido, pero no resultó.

Ese es en resumen de esta historia, que de acuerdo a los panelistas de ‘Zona de Estrellas’, tiene molesto a Marcial Tagle.

La periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que la pareja de actores conformada por Valdivieso y Castellón “estuvieron el fin de semana en dos lugares y fueron vistos. A mí me llegaron fotos, pero me pidieron no publicarlas porque aparecían otras personas también. Estuvieron sábado y domingo en Huilo Huilo”.

LEE MÁS: Aseguran que Luz Valdivieso y Claudio Castellón pasaron idílico fin de semana

“Luego se trasladaron a Pucón y esta foto es en el casino de Pucón. Y ahí estaban a lo Jean Philippe, públicamente digamos, sin ningún problema delante de todo el mundo. Se fotografiaron con la gente”, precisó la periodista de acuerdo a lo recogido por Glamorama.

Hay un pero...

Sin embargo, hay alguien que no está para nada contento con todo esto, su exmarido, Marcial Tagle.

“Marcial Tagle está enojado porque siente que Luz lo utilizó. Cuando terminó con Claudio lo usó de paño de lágrimas. Medio que volvieron, él la apoyó en una situación en Mega y después ella vuelve con Claudio Castellón”, precisó Gutiérrez.

Y es que tras el término con Castellón, el matrimonio fue visto a los besos en Río de Janeiro, intentando una reconciliación.