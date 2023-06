Sigue la guerra entre Kevin Costner y su ex esposa por los bienes y manutención

Por segunda vez en su vida, Kevin Costner es el centro de la atención mediática por una escandalosa separación e inminente divorcio y lejos de poder llegar hacer las paces con su ex esposa, pareciera que la reciente guerra apenas está comenzando y dejará varios tumultuosos episodios.

La nueva batalla se dio a conocer este jueves 29 de junio, en la que según el director ganador del Oscar en 1990 por “Danza de Lobos”, asegura que los 248.000 dólares solicitados por Christine Baumgartner para cubrir la manutención infantil, en realidad son para cubrir los gastos de una cirugía estética.

Ante la negativa, la diseñadora de bolsos indicó que es otra señal de que su ex marido no tiene intención de hacerse cargo de sus responsabilidades con los hijos, por lo tanto, de seguir él de esa manera, ella no cumplirá con la promesa de abandonar el próximo 31 de agosto la lujosa mansión que compartieron en matrimonio. Cabe destacar que el actor ya depositó 1 millón dólares en la cuenta bancaria de su exesposa para que ella se mudara.

Pelea sin fin

Aunque la pareja aceptó la separación luego de que Baumgartner asegurara que los últimos meses de relación fue bastantes problemáticos, el factor monetario que involucran a sus hijos en común Cayden (16), Hayes (14) y Grace (13), se convirtió en la continuidad de sus peleas.

Información de RadarOnline, explicó que el deseo de Baumgartner es que Kevin Costner acepte pagar la cifra ordenada por una juez en la próxima audiencia que se desarrollara el 12 de julio, dinero que se destinaría a los honorarios y a la manutención de los menores de edad.

Documentos publicados a principio de junio indicaron que Costner ha pagado todos los gastos de sus hijos y que no se negará a seguir haciéndolo. Hasta los momentos la cifra que paga el actor y que según en varias ocasiones ha dicho que es lo justo, son 51.940 dólares.