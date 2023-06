“Supe antes que todos ustedes”: Daniel Fuenzalida habló sobre los inicios del romance entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

En el programa “Me Late Digital”, el animador Daniel Fuenzalida contó una infidencia sobre los inicios de la relación entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva. Esto sucedió en el Festival de Viña del Mar cuando el “exHuevo” compartía las labores de jurado con el actor.

“Yo estaba en la habitación de al lado en el hotel de Gonzalo. Yo una vez venía llegando del Festival, y de repente siento en la puerta de al lado a la Kika Silva”, partió contando el animador.

Fuenzalida reveló que ella decía “no, ya no, ya no”, sin embargo no sabía cuál era el contexto de la frase. “Veo que está hablando Gonzalo con Kika Silva, así que pongo mi tarjetita (del hotel) ahí justo para entrar a mi habitación, cosa que si abrían la puerta, yo entraba rápido”, continuó.

“Yo me quedé como diez minutos tratando de escuchar. De repente, se ponían en silencio, yo creo que ahí venían los besos (...) viene un guardia del hotel, yo estaba escuchando y me dijo ‘señor, ¿está todo bien?’. Me pilló espiando, supe antes que todos ustedes (sobre el romance)”, cerró.