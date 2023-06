Tomás González en modo in love: “Estoy full enamorado. Yo creo que lo vamos a formalizar prontamente”

Este domingo en “De tú a tú”, Martín Cárcamo conversará con Tomás González, el gimnasta más destacado de la historia de Chile, ganador de más de 300 medallas en todo el mundo y participante de tres Juegos Olímpicos.

Pero además de hablar sobre el deporte y su carrera, lo hará sobre su vida amorosa. “Yo soy de relaciones largas, me siento bien en una relación estable. Yo me siento bien estando en una relación, compartiendo con alguien. Me gusta estar en pareja más que andar picoteando. En general busco estabilidad, equilibrio (...) He estado como un año solo en los últimos 20 años”, revelará, agregando que es difícil ser pareja suya.

“Tengo que dejar muchas cosas de lado por compromisos deportivos. Tengo horarios muy estrictos, no puedo ponerme a ver una película, yo tenía que estar acostado a las 11 y media para dormir ciertas horas. Además está el tema mediático, que me imagino que para mis parejas ha sido un problema”, indicará.

Actualmente, tras algunas experiencias desagradables en el pasado, se encuentra felizmente en pareja, lo que lo tiene feliz. “Estoy full enamorado. Ahora siento que estoy en una muy buena relación, muy sana, me siento bien y me proyecto mucho. Al principio tenía mis dudas por mis experiencias anteriores, pero ha sido increíble. Cuando tienes una relación sana cualquier problema es más fácil de resolver porque hay voluntad de las dos partes”, dirá, agregando que se proyecta para el futuro.

“El día de mañana me encantaría formar una familia, casarme. Yo antes decía que no estaba ni ahí, pero me encantaría, es la estructura en la que crecí y mi sueño. Yo creo que lo vamos a formalizar prontamente, si todo sale bien. Me encantaría tener hijos. Y si no, hartos perros”, asegurará.