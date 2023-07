Coté López y su sincera reflexión: “Siento que tengo las capacidades, pero a la vez soy muy relajada y descuidada”

La empresaria de cosmética y ropa deportiva, Coté López, es una de las mujeres del espectáculo y la farándula más queridas del país. Sus seguidores están atentos a sus pasos, y en una caja de preguntas que abrió hace unos días recibió un particular comentario.

“Eres tan inteligente y te mandas puras cagadas”, le comentaron en tono de broma junto a un emoticón riéndose, de acuerdo a lo consignado por La Cuarta. López compartió un meme que decía “Cuando te pones a pensar: ‘tan avispá que soy pa’ algunas weás y tan weona que soy pa’ otras’”.

“Yo me considero una persona...”

Junto a esto, ella escribió una reflexión a propósito del comentario. “Jajajaja yo no vivo actuando ser inteligente, vivo mi vida siendo real y como no pienso mucho y solo actúo, ahí es donde me pasan mil cosas”, partió.

“Siempre he dicho: ‘intentar parecer inteligente es lo más tonto que alguien puede hacer’. Por lo demás, una persona puede tener muchos conocimientos en un tema específico y por eso considerarse inteligente, y ser un completo ignorante en otros”, agregó.

“Yo me considero una persona ‘capaz’, me gusta aprender y siento que tengo las capacidades, pero a la vez soy muy relajada y descuidada...por eso ‘las cagadas’”, cerró Coté López con un emoticón de risas.